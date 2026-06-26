El Real Madrid rescinde contrato a Dani Ceballos en plena revolución de Mourinho

El Real Madrid hizo oficial este viernes la rescisión de contrato de Dani Ceballos, quien se marcha de mutuo acuerdo a falta de un año para expirar su vínculo. Con esta baja, el centrocampista andaluz se convierte en la tercera salida del club desde que se confirmara el regreso de José Mourinho al banquillo merengue, sumándose a las ya anunciadas marchas de los veteranos Dani Carvajal y David Alaba.

El ciclo de Ceballos en Chamartín ha llegado a su fin tras intensas jornadas de negociación. El club despidió al utrerano con un mensaje institucional de agradecimiento: “El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid le agradece su compromiso y su trabajo (…) y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa. El Real Madrid es y será siempre su casa”.

Según fuentes consultadas por ESPN, el firme deseo de Ceballos es concretar su tan ansiado regreso al Real Betis. El futbolista está dispuesto a perdonar la totalidad de su ficha del último año con el Madrid, aunque la operación está sujeta a que el conjunto bético le ofrezca una prima de fichaje como compensación económica.

La despedida de Ceballos

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Dani Ceballos se despidió del Real Madrid con un emotivo mensaje, asegurando que fue un “orgullo de haber formado parte de una historia de éxitos”.

“Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué”, explicó Ceballos.

“Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre”, agregó.

“Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia”, concluye la nota de despedida del centrocampista

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