La pasión mundialista se apodera de Queens y ‘La Choza del Gordo’ es uno de sus “stadium”

La fiebre del Mundial no para de crecer en Nueva York, especialmente en las comunidades hispanas, a medida que avanzan las eliminatorias de la Copa del Mundo. De Jackson Heights a Corona, y de Washington Heights a El Bronx y Long Island City, colombianos, mexicanos, ecuatorianos, argentinos y brasileños viven cada jornada con los nervios a flor de piel, convirtiendo restaurantes, bares y plazas en verdaderos puntos de encuentro para seguir a sus selecciones.

En Northern Boulevard, en Long Island City, el empresario colombiano Gonzalo Quintero decidió convertir esa pasión futbolera en una experiencia única para los aficionados.

Bajo el eslogan “El estadio está aquí”, su restaurante ‘La Choza del Gordo’ se ha transformado en un punto de encuentro para que familias y fanáticos disfruten de cada partido con tecnología de última generación en audio e imagen.

El establecimiento, ubicado en el 41-05 Northern Boulevard, destaca por su ambiente festivo, sus llamativos colores y la presencia de una inmensa bandera colombiana.

Según explicó Nicolás Quintero, gerente general del restaurante, la respuesta del público ha superado todas las expectativas desde el inicio del torneo.

“La verdad no esperábamos un arranque tan fuerte. Normalmente el Mundial toma más impulso a partir de los cuartos de final, pero el público ha sido constante desde el comienzo. En todos los partidos hemos tenido público. Las personas han venido a disfrutar y a vivir la experiencia”, celebró Quintero.

Aunque la propuesta gastronómica del local es amplia, con influencias colombianas, peruanas y mexicanas, cuando juega la selección cafetera el menú se inclina hacia los sabores más tradicionales de Colombia.

“Ofrecemos más que todo platos típicos como bandeja paisa, carnes asadas, picada colombiana y otras especialidades para celebrar a nuestro país“, explicó Quintero.

Entre los platos favoritos de los asistentes destaca la tradicional picada colombiana, una abundante combinación de carnes, costillas, arepas, yuca, plátano y papas. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

Inversiones especiales

Para atender la creciente demanda, el restaurante realizó inversiones especiales de cara al torneo. “Colocamos un espacio extra para que la gente esté cómoda y disfrute. También tenemos DJs, mejor sonido y pantallas de última generación para que todo se vea y se escuche bien desde cualquier lugar del espacio en donde estés sentado”, señaló el gerente.

Hasta ahora la mayor expectativa está puesta en el encuentro entre Colombia y Portugal. De acuerdo con Quintero, el interés del público comenzó mucho antes del pitazo inicial.

“Desde hace dos meses la gente viene preguntándonos cómo será el manejo para ese partido. Ese es el juego que va a estar repleto y tomamos medidas para que todos nuestros clientes estén muy cómodos”, aseguró.

Entre los platos favoritos de los asistentes destaca la tradicional picada colombiana, una abundante combinación de carnes, costillas, arepas, yuca, plátano y papas.

“Es el plato que más salida tiene durante el Mundial porque es muy variado y perfecto para compartir”, comentó.

La Choza del Gordo está ubicada en el 41-05 de Northern Boulevard en Queens. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia) Crédito: Impremedia

Una experiencia familiar

Más allá del fútbol, Quintero destacó el carácter familiar de la experiencia que buscan ofrecer.

“Es una experiencia que no pueden dejar de vivir. Van a estar cómodos, en un ambiente agradable, comiendo en familia. Es un restaurante donde pueden venir con los hijos y el ambiente se pone muy bueno“, expresó.

‘La Choza del Gordo’ cuenta con una trayectoria de 13 años en Long Island City y forma parte de un emprendimiento gastronómico colombiano que también posee una segunda sucursal en Bellerose, Long Island. Su propietario, Gonzalo Quintero, acumula más de tres décadas en la industria de los restaurantes en Estados Unidos.

Ubicado en una de las principales arterias de Queens, el establecimiento nació con la misión de acercar los sabores tradicionales de Colombia a los inmigrantes que buscaban reencontrarse con los platos de su tierra. Con el tiempo, amplió su propuesta para incorporar especialidades de otros países latinoamericanos, convirtiéndose en un espacio multicultural que atrae a otros hispanos de la ciudad.

Para el esperado partido entre Colombia y Portugal, programado para el sábado 27 de junio a las 7:30 p.m. (hora de Nueva York), El Diario estará acompañando a la fanaticada colombiana en ‘La Choza del Gordo’.

Durante la jornada se entregarán balones entre los asistentes y habrá otras sorpresas para celebrar una noche que promete convertirse en una verdadera fiesta del fútbol, en una ciudad donde el Mundial se vive con la misma intensidad que en América Latina.

Desde hace varios meses los creadores de este concepto gastronómico que trae especialidades colombianas a la Gran Manzana se prepararon la ofrecer una experiencia única para la Copa del Mundo. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia) Crédito: Impremedia

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