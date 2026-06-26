Demócratas minimizan movimiento que logró triunfo de candidatos apoyados por Mamdani en Nueva York

Voces diversas del Partido Demócrata minimizan el avance de los candidatos en Nueva York apoyados por el alcalde Zohran Mamdani y un creciente movimiento socialdemócrata respaldado también por el senador Bernie Sanders (Vermont).

“Lo que sucede en las elecciones de Nueva York no afecta a las elecciones en el resto del país”, indicaron fuentes cercanas a las campañas federales.

Aunque hubo un intenso análisis sobre los resultados de las elecciones primarias en Nueva York, entre los demócratas se defiende la perspectiva de que el partido “cuenta con una multitud de perfiles que se adaptan a los distintos distritos del país”.

El martes 23 de junio, tres candidatos respaldados por Mamdani ganaron las elecciones primarias, incluido el Distrito 13, donde el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, enfrentó una derrota ante Darializa Avila Chevalier.

En 2016, el dominicano Espaillat hizo historia al ser el primer inmigrante indocumentado en ganar el Distrito 13 de la Cámara de Representantes federal, pero no logró mantener su empuje ante Avila Chevalier, hija de inmigrantes dominicanos.

Claire Valdez, también apoyada por Mamdani, ganó el Distrito 07, derrotando a Antonio Reynoso, apoyado incluso por la representante Nydia Velázquez, quien deja esta posición en 2027.

El triunfo que cimbró entre demócratas fue el de Brad Lander sobre el congresista Dan Goldman en el Distrito 10. Lander ahora enfrenta críticas de republicanos y demócratas sobre supuestas expresiones antisemitas, aunque él es judío.

Goldman y Avila Chevalier han criticado las acciones de Israel en Gaza, como pocos demócratas lo han hecho, incluso a pesar de la evidencia presentada por las Naciones Unidas.

Brad Lander (centro), candidato demócrata al Congreso, junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Crédito: Ryan Murphy | AP

Las fuentes destacan que el Partido Demócrata se integra de una amplia coalición con distintas visiones políticas, algunas consideradas más moderadas, como el triunfo de la veterana Cait Conley, quien competirá por el Distrito 17.

James Carville, estratega demócrata, dijo en CNN que al movimiento socialdemócrata en Nueva York no le gusta el Partido Demócrata.

“Hay que entender que a estas personas no les gustan los demócratas. No solo no son demócratas, sino que les desean el mal”, afirmó Carville.

El senador demócrata John Fretterman (Pensilvania), también criticó este movimiento en Nueva York.

“La izquierda de trapos sucios está viviendo su momento”, dijo también en CNN.

La perspectiva del movimiento al que pertenece Mamdani es socialdemócrata, aunque sus críticos los califican de “comunistas” o “socialistas”.

Fretterman ha enfrentado críticas por su cercanía con el Partido Republicano y su constante apoyo legislativo, incluyendo leyes contra inmigrantes.

El congresista Espaillat reconoció su derrota ante Darializa Avila Chevalier. Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

¿Liderazgo en cuestionamiento?

La derrota de Espaillat, un claro líder demócrata en el Congreso, no pudo detenerse a pesar del amplio respaldo de los PACs que respaldan a candidatos del partido a nivel nacional, mientras Avila Chevalier se impuso básicamente con su propia voz y el apoyo de Mamdani.

Al ser cuestionado sobre el movimiento que tiene a Mamdani y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez como figuras destacadas, el actual líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, defendió la diversidad en el partido.

“Creo que el futuro del partido es diverso y se basa en el hecho de que tenemos candidatos en todo el país que se postulan para recuperar el control de la Cámara de Representantes, para así poner fin a la pesadilla nacional que estamos viviendo”, dijo en una entrevista en el Congreso. “El alcalde Mamdani ha tenido un excelente comienzo en su gestión. Tenemos una buena relación de trabajo, y eso continuará en el futuro”.

Sin embargo, no quiso responder ante el posible desafío electoral de un candidato que pudiera ser apoyado por Mamdani.

En un podcast en PBS, la periodista Brigid Bergin, de WNYC, recordó que los demócratas en EE.UU. tienen una fortaleza particular, como Jeffries como líder en la Cámara y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer –ambos de Brooklyn– por eso la relevancia del triunfo de los candidatos apoyados por Mamdani.

“Parte de lo que estamos viendo aquí es que, cuando hablamos de un desafío al establishment, ese desafío se dirige directamente a los líderes del Partido Demócrata“, señaló.

Las fuentes cercanas a las campañas nacionales del Congreso consideraron que lo ocurrido en Nueva York no tiene influencia en Texas, por ejemplo.

Tras la derrota de candidatos apoyados por el stablishment demócrata, Mike Marinella, portavoz del El Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), se burló de Jeffries enviando flores blancas a su oficina en Washington, D.C.

“Tres derrotas en una sola noche es duro. Queríamos que el autodenominado ‘líder’ Jeffries supiera que pensamos en él, en sus candidatos y en lo que queda de su influencia en el Partido Demócrata”, dijo Marinella.