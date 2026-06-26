Dos futbolistas entre las víctimas del terremoto en Venezuela

La crisis provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela también alcanzó al deporte. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que dos jugadores de distintas categorías fallecieron por el desastre natural.

Se trata de Yimvert Berroterán y Razan Sijaa. Además las autoridades y organismos deportivos también buscan a los futbolistas Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

Confirmaron muerte de Yimvert Berroterán

Yimvert Berroterán, futbolista de la selección sub 20 de Venezuela y con gran proyección en las formativas de la Vinotinto, desapareció en medio de los daños provocados por los recientes terremotos que afectaron al país.

Según detallaron la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y Universidad Central de Venezuela (UCV), club en el que milita, el volante fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno sísmico.

?? Con profundo dolor informamos que el futbolista venezolano Yimvert Berroterán no resistió y falleció. pic.twitter.com/kBvjsGFE5m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Berroterán es uno de los mejores proyectos de las selecciones juveniles de la Vinotinto: con la sub 17 disputó 17 partidos y firmó tres goles, consolidándose como una pieza clave del proceso formativo de la Federación Venezolana de Fútbol.

A nivel clubes, su pase pertenece a Universidad Central de Venezuela, equipo en el que debutó como profesional. En la presente temporada acumulaba 32 minutos en cancha, repartidos en tres encuentros, en medio de un proceso de adaptación al plantel de Primera.

Caracas FC confirmó fallecimiento de Razan Sijaa

La organización Caracas FC informó sobre el fallecimiento del jugador Razan Sijaa, de la categoría Sub-18.

Sijaa había participado recientemente en el duelo de la filial capitalina contra Ávila FC, que ganaron los “rojos” 4-0. Fuentes vinculadas al fútbol nacional informaron que el jugador y sus allegados quedaron tapiados en su residencia. Después del terremoto, Sijaa había sido reportado como desaparecido.

“La organización, cuerpo técnico, jugadores y personal de trabajo se unen al duelo que embarga a todos sus familiares y amigos. Su alegría, entrega y compañerismo nos acompañarán en cada paso de la institución”, escribió el Caracas FC en sus redes sociales.

Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestro jugador Razan Sijaa, categoría Sub-18, y de sus familiares que lo acompañaban en su hogar, en el estado La Guaira, al momento de los terremotos ocurridos en el país este 24 de junio de 2026.



La organización,? pic.twitter.com/fTzItsVWJh — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) June 25, 2026

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