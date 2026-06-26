Terremoto en Venezuela: suben las cifras a 589 muertos y más de 3 mil heridos

La cifra de víctimas por los 2 potentes terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento. La presidenta de dicha nación sudamericana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el saldo preliminar se elevó a 589 personas fallecidas y 2,980 heridas, mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Durante un encuentro realizado en el estado Zulia y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que, además del incremento en el número de víctimas, desde el miércoles por la tarde se han registrado 214 réplicas, lo que ha complicado las tareas de emergencia y mantiene en alerta a la población.

No obstante, las cifras oficiales presentan diferencias. Mientras Rodríguez reportó 2,980 heridos, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, había informado el jueves que el número de lesionados ascendía a 4,300 personas.

La mandataria destacó además que los equipos de rescate han logrado salvar a “decenas” de personas atrapadas entre los escombros, aunque evitó precisar el número exacto de sobrevivientes localizados hasta el momento.

La Guaira, la zona más afectada

Rodríguez anunció también la militarización del estado costero de La Guaira, ubicado junto a Caracas y sede del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con el objetivo de reforzar las labores de emergencia en la región más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles.

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, afirmó la mandataria.

Asimismo, explicó que el despeje de las principales vías ha permitido facilitar el desplazamiento de rescatistas, cuerpos de seguridad y efectivos militares para distribuir alimentos, agua potable y otros insumos esenciales a las comunidades afectadas.

En Catia La Mar, una de las ciudades más golpeadas por los terremotos, cientos de personas permanecen a la intemperie. Muchas familias han improvisado refugios con colchones, sábanas, sillas y carpas sobre calles, plazas, jardineras y canchas deportivas ante el temor de nuevos derrumbes provocados por las continuas réplicas.

El jueves, las autoridades declararon a La Guaira como zona de desastre para agilizar la movilización de recursos y fortalecer la respuesta de emergencia.

Los terremotos también causaron daños de consideración en otras regiones del país, incluida Caracas, donde se reportó el colapso de edificios y afectaciones en diversas instalaciones, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance total de los daños.

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