Francia aplasta 4-1 a Noruega con histórico hat-trick de Dembélé en el Mundial 2026

En el tan esperado choque para definir la cima del Grupo I, la selección de Francia aplastó con autoridad por 1-4 a un combinado de Noruega que se vio ampliamente superado por el plantel galo.

Con un incontestable hat-trick de Ousmane Dembélé, ‘Les Bleus’ sellaron el liderato absoluto del sector con paso perfecto, mientras que los nórdicos pagaron muy caro un planteamiento repleto de rotaciones por parte de su estratega.

El director técnico de Noruega Ståle Solbakken optó por sacudir su once inicial y dosificar a sus grandes referentes, como Erling Haaland. La apuesta terminó siendo un suicidio táctico ante una Francia que saltó al césped con el cuchillo entre los dientes.

La resistencia escandinava se desmoronó apenas al minuto 7. Mbappé cruzó un servicio preciso hacia el sector derecho para la llegada de Ousmane Dembélé; el extremo del PSG encaró a su marca y sacó un latigazo cruzado inalcanzable para Egil Selvik. Solo trece minutos más tarde, al 20′, la misma fórmula surtió efecto: asistencia de Mbappé y nueva genialidad de Dembélé, quien recortó hacia el centro y firmó el 0-2 provisional con una rosca impecable al palo largo.

Al minuto 21, Andreas Schjelderup capitalizó un descuido defensivo para habilitar a Thelo Aasgaard, quien se quitó la marca de Dayot Upamecano con un quiebro corporal y fusiló a Mike Maignan para ponerle picante al partido con el 1-2.

Sin embargo, el ímpetu nórdico fue mitigado por el hambre de Dembélé. Al minuto 32, tras una gran habilitación de Aurélien Tchouaméni, ‘El Mosquito’ firmó su consagración de la tarde: se internó en el área chica, amagó a Aasgaard y a Leo Østigård en una baldosa y clavó el 1-3 con la pierna zurda para consumar su tripleta histórica.

Al minuto 48, Oscar Bobb desbordó por el área y fue derribado por un Théo Hernández que midió mal la entrada, provocando que el colegiado Michael Oliver decretara la pena máxima. El ariete Jørgen Strand Larsen asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero se topó con una muralla: Mike Maignan adivinó el cobro y ahogó el grito de gol nórdico.

Cuando el partido agonizaba en el tiempo de descuento (90+4′), la frescura de los relevos galos decoró el marcador. Bradley Barcola firmó una gran jugada individual por el carril izquierdo y sacó un centro bombeado a segundo poste, donde apareció el juvenil del PSG, Désiré Doué, para conectar un testarazo implacable a las redes y sentenciar el definitivo 1-4.

Con este categórico triunfo en Boston, Francia concluye la fase grupal con un balance impecable de 9 puntos en tres compromisos y una pegada temible de cara al arranque de las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo. Por su parte, Noruega avanza a los dieciseisavos de final como digna escuadra clasificada en la segunda posición del Grupo I.

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