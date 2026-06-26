Millie Bobby Brown y Noah Schnapp se reencontraron en el estreno de “Enola Holmes 3”

Este jueves 25 de junio, Millie Bobby Brown asistió al estreno de “Enola Holmes” en Nueva York. Además de celebrar su participación en la película de Netflix, la actriz también pudo disfrutar de un reencuentro con su excompañero de trabajo Noah Schnapp.

Aunque para ella este es un proyecto al que también le ha dedicado años de su vida, la actriz no ha podido dejar de responder preguntas sobre la serie “Stranger Things”, la cual protagonizó durante cuatro temporadas y que terminó oficialmente a inicios del 2026.

Incluso, su desfile por el Hotel Plaza en Nueva York para promocionar “Enola Holmes 3” quedó opacado por la aparición de su amigo y compañero en “Stranger Things”, Noah Schnapp. En la alfombra roja, ambos fueron fotografiados mientras hablaban, se reían y se abrazaban por el reencuentro.

Desde que comenzaron con “Stranger Things”, siendo unos niños, ambos actores se hicieron amigos e incluso hace tiempo se informó que Brown había elegido como padrino de su hija a Schnapp.

Los actores disfrutaron juntos frente a las cámaras. Crédito: Evan Agostini | AP

Aunque este encuentro se robó las miradas de todos, la verdad es que la actriz asistió al evento junto con su esposo Jake Bongiovi. En el evento también estuvieron presentes el director Philip Barantini y los coprotagonistas Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron y Joe Azzopardi.

Brown se estrenó en “Enola Holmes” en el 2020, cuando se estrenó la primera de las películas. En esta saga, la actriz interpreta a la hermana de Sherlock Holmes, y la historia se centra en su intento de ser también una gran detective que, haciendo uso de su brillante instinto investigador, intenta encontrar a su madre y superar a su hermano.

El estreno de esta película se dio entre la espera de que “Stranger Things” produjera y estrenara la cuarta temporada.

Se dice que en “Enola Holmes 3” la protagonista se tendrá que enfrentar a la desaparición de su hermano, personaje interpretado por Henry Cavill, al mismo tiempo que viaja a Malta para casarse.

Sigue leyendo:

• Paramount obtiene la licencia de las películas de “Harry Potter”

• Timothée Chalamet y Selena Gómez protagonizarán una nueva película animada

• “Toy Story 5” se estrenó con $71 millones de dólares en Estados Unidos