ICE liberó a hispano empleado del Ayuntamiento de Nueva York: estuvo 5 meses detenido en NJ

Rafael Rubio, venezolano empleado del Ayuntamiento de Nueva York detenido por las autoridades federales de inmigración durante más de cinco meses, fue puesto en libertad.

Según informó hoy la presidenta del Ayuntamiento, Julie Menin, Rubio fue liberado del centro penitenciario Delaney Hall en Newark (NJ) el 19 de junio, tras pasar 158 días bajo custodia. Las Había estado detenido en enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 12 de enero, cuando se presentó a una entrevista de asilo rutinaria en Long Island. En ese momento el alcalde Zohran Mamdani calificó el caso como “una afrenta a la justicia” y exigió su liberación.

En marzo un juez federal ordenó la deportación de Rubio. Luego un juez de inmigración le concedió asilo el 27 de mayo, tras una serie de reveses legales. Su liberación se produjo semanas después, gracias a las continuas gestiones legales de sus abogados y al apoyo de la dirección del Ayuntamiento y sus colaboradores, indicó ABC News.

Según el Ayuntamiento, Rubio contaba con el Estatus de Protección Temporal (TPS) como ciudadano venezolano, lo que le permitía vivir y trabajar en Estados Unidos hasta octubre de 2026. A pesar de ello fue detenido.

Sin embargo, el caso aún no ha concluido con su liberación. El 22 de junio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión del juez de concederle asilo. El proceso de apelación podría durar años, pero el equipo legal de Rubio y los funcionarios municipales afirman que seguirán apoyándolo.

After 158 days in unjust ICE detention, our Council colleague Rafael Rubio was finally released.??He followed the rules. He showed up for a routine appointment. And after months of legal action and advocacy, he is home where he belongs.??We could not be more overjoyed or? — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) June 27, 2026

“Pensé que todo había terminado para mí, pensé que mi vida y mis sueños se habían acabado”, dijo Rubio en un comunicado del Concejo Municipal. “Lo que ha sucedido desde entonces es un milagro que todavía me cuesta creer”.

Rubio reconoció la labor de la presidenta del Concejo Municipal de NYC, Menin, y de sus abogados de Bronx Defenders por haberlo defendido durante su detención en “incansable labor”.

Menin calificó de injusta la detención de Rubio, afirmando que había seguido las normas y cumplido con el proceso legal. “Simplemente estaba haciendo su trabajo al servicio de la gente de la ciudad de Nueva York, y sin embargo fue detenido injustamente durante más de cinco meses”, afirmó. “Ahora, tras meses de incansable defensa y acciones legales, nos alegra enormemente que por fin pueda regresar a casa”. Añadió que el Concejo seguirá apoyando a Rubio en su apelación, calificando su liberación como “una victoria para el debido proceso, la dignidad y la justicia básica”.

Delaney Hall ha sido lugar de protestas frecuentas anti ICE y la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha dicho que persisten las dudas sobre el trato a los inmigrantes retenidos en ese centro migratorio.