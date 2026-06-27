ONU exige a EE.UU. investigar muertes bajo custodia del ICE y reforzar la protección de migrantes

El aumento de fallecimientos en centros de detención migratoria de Estados Unidos llevó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a solicitar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el organismo, durante los primeros seis meses de 2026 se han registrado 19 muertes en instalaciones del ICE, según cifras oficiales del gobierno estadounidense. La ONU-DH recordó que en todo 2025 se documentaron 33 decesos y en 2024 fueron 11, una tendencia que considera preocupante.

Ante este panorama, el alto comisionado Volker Türk pidió que cada uno de los fallecimientos sea investigado de forma rápida, independiente e imparcial, al advertir que la falta de información sobre las circunstancias de las muertes dificulta la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las familias de las víctimas.

El pronunciamiento también coincide con la expansión del sistema de detención migratoria en Estados Unidos. La ONU-DH señaló que actualmente más de 60,000 personas permanecen bajo custodia del ICE, frente a las aproximadamente 40,000 registradas a principios de 2025, mientras que existen planes para ampliar la capacidad de detención hasta 90 mil personas antes de que concluya 2026.

Preocupación por condiciones en centros migratorios

Además del incremento en la población detenida, el organismo manifestó preocupación por las condiciones reportadas dentro de los centros migratorios. Entre las denuncias figuran atención médica insuficiente, alimentación inadecuada, hacinamiento y brotes de enfermedades, así como señalamientos sobre el uso de la fuerza. También destacó que cinco de las muertes reportadas oficialmente este año fueron clasificadas como suicidios.

La ONU-DH advirtió que la incertidumbre sobre el paradero de personas trasladadas entre centros de detención y la falta de información para sus familiares agravan el impacto psicológico de quienes permanecen bajo custodia. A ello se suma la incertidumbre sobre su situación jurídica y el desarrollo de sus procedimientos migratorios.

Türk también expresó inquietud por el uso del aislamiento en algunos centros de detención. Indicó que esta práctica debe aplicarse únicamente de manera excepcional y advirtió que, cuando se prolonga o se utiliza por tiempo indefinido, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

Las recomendaciones el Alto Comisionado

Como parte de sus recomendaciones, el alto comisionado instó a las autoridades estadounidenses a privilegiar alternativas a la detención migratoria y a garantizar que las instalaciones del ICE respeten los estándares internacionales de derechos humanos. Entre ellos mencionó el acceso oportuno a servicios médicos, incluida la atención en salud mental; la comunicación con familiares; la asistencia consular; la representación legal y los servicios de interpretación.

Asimismo, pidió restablecer y fortalecer los mecanismos independientes de supervisión de los centros de detención, al considerar que representan una herramienta esencial para prevenir abusos, además de resaltar el papel de los órganos del Congreso en la vigilancia de las políticas migratorias y del uso de recursos públicos.

En su declaración, la ONU-DH condenó la deshumanización y criminalización de las personas migrantes y refugiadas, expresó respaldo a quienes defienden sus derechos y reiteró que ninguna persona debe ser devuelta a un país donde pueda enfrentar graves violaciones a los derechos humanos o daños irreparables.

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