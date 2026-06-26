Acusan a hombre en Nevada de fraude tras ocultar dos agresiones sexuales para obtener la ciudadanía

Las autoridades federales en Estados Unidos imputaron a un residente de Nevada por presuntamente haber obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude, al ocultar dos agresiones sexuales durante su proceso de naturalización.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Kevin Jesus King habría mentido en su solicitud de ciudadanía presentada en 2018, específicamente al responder de forma negativa a preguntas sobre si había cometido delitos no arrestados o si había engañado a funcionarios del gobierno. Según la acusación, en ambas ocasiones marcó la opción “No”.

El proceso culminó con la obtención de la ciudadanía estadounidense el 15 de junio de 2018 en una ceremonia realizada en Reno, Nevada.

Lo acusan de obtener ciudadanía con engaños

Sin embargo, documentos judiciales señalan que posteriormente el acusado se declaró culpable de dos casos de agresión sexual ocurridos el 25 de julio de 2017 y el 18 de marzo de 2018, respectivamente, lo que contradice la información declarada durante su trámite migratorio.

La fiscal federal del Distrito de Nevada, Sigal Chattah, afirmó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que no puede obtenerse mediante engaños o fraude, y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para proteger la integridad del proceso de naturalización.

Las acusaciones no incluyen detalles sobre la nacionalidad de origen del imputado.

El caso se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para revisar procesos de naturalización obtenidos de forma irregular, en particular cuando existen señalamientos de ocultamiento de delitos graves.

En ese contexto, el Departamento de Justicia ha informado acciones recientes para revocar la ciudadanía a 17 personas de distintos países, acusadas de delitos como abuso sexual infantil, narcotráfico y fraude financiero.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la obtención de ciudadanía mediante fraude puede derivar en hasta 10 años de prisión y la revocación del estatus migratorio.

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