Cuándo se podrá volver a volar a Venezuela desde Estados Unidos

Miles de venezolanos en Estados Unidos están pendientes de una misma pregunta: cuándo se podrá volver a volar a Venezuela después de los fuertes terremotos que afectaron al país y obligaron a suspender operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal puerta aérea de Caracas.

Por ahora, la respuesta más prudente es esta: no hay una fecha definitiva confirmada para la reanudación normal de los vuelos comerciales.

La restricción vigente marca el 2 de julio como fecha de referencia para varias suspensiones, pero eso no significa que todos los vuelos volverán automáticamente ese día. La reapertura dependerá de las inspecciones técnicas, las condiciones de seguridad del aeropuerto y las decisiones de las autoridades aeronáuticas y de cada aerolínea.

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Qué pasó con los vuelos a Caracas

El cierre temporal de Maiquetía se produjo después de los daños ocasionados por los terremotos en Venezuela. La medida afectó conexiones internacionales y dejó a pasajeros varados o con itinerarios suspendidos en distintos países.

Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron vuelos entre Madrid y Caracas tras el cierre del aeropuerto. También se reportaron suspensiones de operaciones de compañías como Avianca, Copa, Latam y GOL, entre otras, según medios especializados y reportes internacionales.

¿Se podrá volar el 2 de julio?

Esa es la fecha que aparece en varias comunicaciones de aerolíneas y agencias como horizonte inicial para las suspensiones hacia y desde Caracas. Copa Airlines, por ejemplo, informó la suspensión de vuelos a Caracas hasta el 2 de julio, y otros reportes mencionan políticas de flexibilidad para pasajeros con itinerarios afectados entre el 24 de junio y el 2 de julio.

Pero conviene insistir: el 2 de julio no debe interpretarse como garantía de reapertura. Si las condiciones operativas no están aseguradas, las cancelaciones pueden extenderse.

Qué deben hacer los pasajeros desde Estados Unidos

Quienes tengan vuelos a Venezuela en los próximos días deberían revisar el estado de su reserva directamente con la aerolínea antes de ir al aeropuerto.

También conviene guardar todos los comprobantes, revisar las políticas de cambio o reembolso y evitar comprar boletos por canales no verificados, especialmente en un contexto de urgencia familiar.

En el caso de pasajeros que viajan desde Nueva York, Miami, Houston u otras ciudades de EE.UU., muchas rutas hacia Caracas dependen de conexiones en Panamá, Bogotá, Madrid u otros hubs internacionales. Si una aerolínea ofrece una ruta alternativa, es importante confirmar que el tramo final hacia Venezuela esté realmente operativo.

Qué pasa con emergencias familiares

Para quienes necesitan viajar por una emergencia, la recomendación es comunicarse con la aerolínea y, si corresponde, con el consulado o representación diplomática disponible. También es clave evitar decisiones apresuradas: en situaciones de desastre suelen aparecer agencias, intermediarios o supuestas soluciones rápidas que no siempre son confiables.

El acceso aéreo a Venezuela está especialmente sensible. Incluso equipos de rescate internacionales han reportado dificultades para conseguir vuelos o llegar al país por la afectación de la infraestructura aeroportuaria.

Una espera cargada de angustia

La suspensión de vuelos no es solo un problema logístico. Para muchos venezolanos en Estados Unidos significa no poder llegar a ver a sus padres, ayudar a familiares, acompañar a seres queridos o regresar al país en medio de una emergencia.

Por eso, la información debe actualizarse día a día. Hasta que las autoridades confirmen la reapertura segura de Maiquetía y las aerolíneas normalicen sus operaciones, lo más importante es verificar cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto y no asumir que una fecha tentativa equivale a una salida confirmada.

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