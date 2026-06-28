Capitán de Cabo Verde denunciado por supuesta violación y estrangulamiento de una mujer brasileña

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 tiene una pequeña tara. Ryan Mendes, capitán del equipo y una de sus figuras, enfrenta una investigación en Nueva Zelanda tras ser señalado por una mujer brasileña de agresión sexual y estrangulamiento durante la gira de preparación realizada en marzo.

La denunciante, contratada como intérprete para asistir a la delegación caboverdiana, afirmó que todo ocurrió en un hotel de Auckland. Según su relato, fue convocada a una supuesta reunión de trabajo, pero al notar que no se trataba de una actividad oficial, decidió regresar a su habitación.

Minutos después, de acuerdo con su versión, Mendes habría ingresado al cuarto, donde la habría atacado físicamente y abusado sexualmente.

La mujer presentó la denuncia el 10 de abril y entregó a las autoridades exámenes médicos y registros de las cámaras de seguridad del hotel.

Los informes clínicos describen cortes en la boca, hematomas en el cuello, piernas y costado, además de otras lesiones detectadas durante la revisión forense.

También aseguró que intentó comunicarse con la Federación Caboverdiana de Futbol para informar lo ocurrido, pero que no obtuvo respuesta.

La policía de Nueva Zelanda confirmó que existe una investigación abierta relacionada con la denuncia, aunque evitó divulgar detalles por tratarse de un caso activo.

? ATENÇÃO! Capitão de Cabo Verde, atacante Ryan Mendes é investigado por estupro de brasileira.



A investigação é feita pela Polícia da Nova Zelândia.



O caso ocorreu em março, no hotel onde a seleção de Cabo Verde estava hospedada para amistosos na Oceania, e está sob? pic.twitter.com/pxayDzQ7um — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) June 27, 2026

Mientras la justicia avanza, la selección caboverdiana hace historia y maravilla al mundo con su actuación en el certamen ecuménico.

El equipo es una de las sorpresas del Mundial y ahora deberá preparar su duelo histórico ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Ryan Mendes ha tenido un Mundial discreto en números, pero clave en minutos y presencia para Cabo Verde. Ha disputado todos los partidos, tres de tres posibles con 251 minutos totales (promedio de 84 por partido).

No ha dado goles ni asistencias. Mendes es el máximo goleador histórico de Cabo Verde con 22 goles en 98 partidos.



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