Costco abrirá nuevas tiendas en Estados Unidos: conoce la lista completa

Costco continuará ampliando su presencia en Estados Unidos durante los próximos meses con la apertura de nuevas sucursales en varios estados.

La cadena de almacenes actualizó su lista oficial de próximas inauguraciones y confirmó que también abrirá una nueva tienda en Taiwán como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

La empresa informó que las nuevas sucursales comenzarán a abrir desde junio y se extenderán hasta agosto.

Entre los estados que recibirán nuevas tiendas se encuentran Utah, Florida, Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Misuri y Texas.

Estas son las nuevas tiendas de Costco

De acuerdo con la página oficial de Costco, las próximas aperturas son:

-Syracuse, Utah (junio)

-Pensacola, Florida (junio)

-South Kaohsiung, Taiwán (julio)

–Albany, Nueva York (agosto)

-Oconomowoc, Wisconsin (agosto)

-Otsego, Minnesota (agosto)

-Mansfield, Texas (agosto)

-Celina, Texas (agosto)

-Stone Mountain, Georgia (agosto)

-Lee’s Summit, Misuri (agosto)

La compañía señaló que estas inauguraciones forman parte de un plan de expansión más amplio.

Costco planea abrir alrededor de 30 tiendas cada año

Durante una reciente presentación de resultados financieros, directivos de Costco indicaron que la empresa pretende mantener un ritmo de aproximadamente 30 nuevas tiendas por año.

Asimismo, estiman que 26 nuevos almacenes abrirán durante el actual año fiscal, reforzando la presencia de la cadena tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales.

La expansión permitirá que más consumidores tengan una sucursal más cercana para realizar sus compras, incluyendo productos de la marca Kirkland Signature, el popular combo de hot dog con refresco de $1.50 y los artículos de panadería característicos de la cadena.

Podrían anunciarse más sucursales

Costco también explicó que esta lista no necesariamente es definitiva.

La empresa suele revelar nuevas aperturas conforme avanzan las obras de construcción, por lo que podrían anunciarse más tiendas durante los próximos meses.

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