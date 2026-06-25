Las mejores fechas para comprar una televisión en Costco al mejor precio

Aunque Costco no publica un calendario fijo de descuentos, existen varias épocas del año en las que es más probable encontrar rebajas importantes, especialmente cuando llegan nuevos modelos o después de grandes temporadas de compras.

Además de las fechas clave, Costco utiliza códigos de precios que pueden ayudar a los clientes a identificar cuándo un televisor está realmente en oferta.

Revisa el catálogo mensual de Costco

Una de las primeras recomendaciones es consultar el catálogo mensual de Costco, donde la empresa publica promociones en distintas categorías, desde alimentos hasta electrónicos.

Este folleto suele enviarse por correo a los socios, aunque también puede consultarse en el sitio web y en la aplicación de Costco.

Si bien estas promociones representan un ahorro, generalmente no son los descuentos más importantes del año.

Las mejores épocas para comprar una televisión

De acuerdo con la información publicada, las mejores oportunidades suelen aparecer en los siguientes periodos:

-Finales de noviembre, durante y después de Black Friday y Cyber Monday.

-Enero y febrero, después de la temporada navideña.

-Abril y mayo, cuando llegan los nuevos modelos de televisores.

–Alrededor del 4 de julio, cuando algunas tiendas ofrecen promociones de verano.

En abril y mayo, muchos fabricantes lanzan sus nuevas líneas de televisores. Esto lleva a Costco a reducir el precio de modelos anteriores para liberar espacio en sus almacenes.

Enero y febrero suelen ofrecer las mejores oportunidades

Los primeros meses del año reúnen varios factores que favorecen las rebajas.

Por un lado, las tiendas buscan liquidar inventario tras las ventas navideñas. Además, los nuevos televisores suelen presentarse en primavera, por lo que los modelos del año anterior comienzan a bajar de precio.

A esto se suma la temporada del Super Bowl, uno de los momentos con mayor demanda de televisores en Estados Unidos y cuando muchos comercios lanzan promociones especiales.

En mayo también pueden encontrarse descuentos durante las ventas del Memorial Day y en electrodomésticos que permanecen sin vender.

Esperar unos días puede generar un mayor descuento

Otra estrategia consiste en esperar a que pasen eventos como Black Friday, Cyber Monday o Navidad.

En algunos casos, Costco reduce aún más los precios para vender el inventario restante o productos que fueron devueltos.

No obstante, esta táctica implica un riesgo, ya que no existe garantía de que el televisor deseado continúe disponible o vuelva a bajar de precio. Todo depende del inventario específico de cada tienda.

Cómo identificar una oferta dentro de Costco

Costco utiliza algunos códigos en sus etiquetas de precio que pueden ayudar a detectar descuentos.

-Los precios terminados en .97 indican que el producto ha sido rebajado y normalmente corresponde a ofertas por exceso de inventario o promociones temporales.

-Si la etiqueta incluye un asterisco (*), significa que ese artículo no volverá a surtirse.

-Cuando ambos aparecen juntos —el asterisco y un precio terminado en .97— suele ser señal de que Costco busca vender las últimas unidades.

-Los precios terminados en .00 o .88 también pueden indicar devoluciones o existencias muy limitadas, que frecuentemente se ofrecen con descuentos adicionales.

También puedes preguntar por el modelo de exhibición

Cuando el inventario de un televisor comienza a agotarse, existe la posibilidad de comprar el modelo que se encuentra en exhibición.

La recomendación es consultar directamente con el gerente de la tienda para saber si ese aparato está disponible para venta.

Finalmente, los especialistas aconsejan comparar cuidadosamente las especificaciones de los televisores antes de comprarlos, ya que Costco en ocasiones vende versiones con números de modelo diferentes a los de otras tiendas y no siempre representan la mejor oferta únicamente por tener un precio bajo.

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