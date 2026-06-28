Julia Lewlow, repaldada por Trump, gana las primarias republicanas para el Senado en Louisiana

La representante Julia Letlow obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado de Louisiana, de acuerdo con proyecciones emitidas por la agencia Associated Press (AP), el cual detalló que con el 39% de los votos escrutados, sumó un 55% de los apoyos frente al 45% del tesorero estatal, John Fleming.

Ambos aspirantes fundamentaron sus respectivas campañas en el apoyo irrestricto hacia el presidente Donald Trump. Tras confirmarse los datos, Letlow ofreció su discurso de triunfo en Baton Rouge, donde definió al mandatario como “el mejor presidente que este país haya tenido jamás”.

“Sabía que iba a ser una carrera dura, llena de pruebas, pero estoy muy orgulloso de decir que estoy realmente preparado para la batalla del 3 de noviembre, y vamos a ganar”, señaló la candidata.

El panorama electoral de las primarias en Louisiana

Los resultados ratifican la influencia de los respaldos políticos de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato. En la primera ronda del pasado 16 de mayo, Letlow lideró con un 45% frente al 28% de Fleming, de acuerdo con los registros de la AP. En esa votación, los ciudadanos descartaron al senador titular Bill Cassidy, quien buscaba un tercer ciclo en el cargo y finalizó en la tercera posición con un 25% de los sufragios.

El analista político Lionel Rainey III señaló a la cadena informativa ABC News que la ausencia de Cassidy en esta segunda vuelta pudo reducir la motivación de algunos electores que solo participaron al inicio para votar en su contra. Por otra parte, Robert Hogan, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Luisiana, afirmó a ABC News que Letlow ingresó a esta fase final en una posición ventajosa para ganar.

Próximo escenario para las elecciones de noviembre

Tras superar a John Fleming, quien la cuestionó por posturas previas sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI), Letlow fijó su estrategia legislativa. En un debate previo, la congresista aseguró que “la izquierda se apropió por completo de la DEI” y sostuvo que pasó “los últimos cinco años en el Congreso trabajando en contra de ella”.

Julia Letlow competirá el próximo 3 de noviembre contra el candidato demócrata Jamie Davis. Según los datos de la AP, Davis ganó las primarias de su partido con un 79% de los votos frente al 21% de Gary Crockett.

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