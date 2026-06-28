Justicia castiga con 20 años de cárcel el crimen violento derivado de una ocupación ilegal

Dos okupas fueron sentenciados cada uno a penas de entre 20 años y cadena perpetua en una cárcel del estado por el asesinato de una madre cuando estaba de vuelta a su apartamento en Kips Bay en 2024.

Kensly Alston, de 20 años, y Halley Tejada, de 21, se declararon culpables de asesinato en segundo grado por la muerte de Nadia Vitels, una madre que acababa de mudarse a un nuevo apartamento en la calle 31 Este, de acuerdo con lo que dijo la fiscalía del distrito de Manhattan el viernes al anunciar las condenas.

Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, describió a la víctima como “una madre que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida”.

“Si bien espero que la sentencia de hoy pueda brindar cierto consuelo, no devolverá a la Sra. Vitels”, expresó Bragg.

Tejada se declaró culpable en diciembre y fue sentenciado en abril. Alston se declaró culpable en mayo y fue condenado el viernes, cerrando así el caso, informó Gothamist.

Los documentos judiciales, Alston y Tejada, entraron al apartamento de Vitels con una maleta rosa cerca de la 1:00 de la tarde del 10 de marzo de 2024, dos días antes de su asesinato. Los fiscales señalaron que entraron y salieron del edificio varias veces en los dos días siguientes.

Vitels regresó a su apartamento con su perro cerca de las 11:30 de la mañana del 12 de marzo de 2024, mientras ambos todavía estaban adentro, contó la fiscalía. Más tarde ese mismo día, salieron brevemente del apartamento para comprar un cigarrillo electrónico y una segunda maleta en Target usando la tarjeta de crédito de Vitels antes de volver, apuntaron los fiscales.

De acuerdo con los documentos judiciales, a las 5:45 de la tarde, los dos salieron del edificio con guantes azules y llevando las dos maletas, y posteriormente se fugaron en el automóvil de Vitels en dirección a Pensilvania.

Los fiscales dijeron que la familia de Vitels se preocupó dos días después cuando dejó de responder a sus mensajes. El conserje del edificio les permitió entrar, donde hallaron a su perro solo y su cadáver dentro de una bolsa en el armario de la entrada. El médico forense determinó que murió a causa de un traumatismo por objeto contundente.

En nueve días en Pensilvania, Alston y Tejada usaron las tarjetas de crédito de la víctima para comprar una PlayStation 5, AirPods, ropa, comida y un anillo de diamantes, informaron los fiscales. Los alguaciles federales los arrestaron en York, Pensilvania, el 22 de marzo de 2024.

Sigue leyendo:

• Abuela mató a 5 parientes en hogar en Nueva York: teoría policial

• No sobrevivió hispana con daño cerebral tras ser arrollada en Nueva York; conductor huyó

• Piden ayuda para repatriar a hispana degollada en su hogar en Nueva York; policía busca al homicida