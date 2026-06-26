No sobrevivió hispana con daño cerebral tras ser arrollada en Nueva York; conductor huyó

Diana Rolón falleció al estar hospitalizada con daño cerebral después de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga a gran velocidad en una tranquila calle de Staten Island (NYC).

“Seguimos rezando por un milagro”, había dicho previamente su sobrina Melissa Rolón en declaraciones a ABC News. La tragedia sucedió justo el domingo 21 de junio, Día del Padre.

La víctima, una madre de 60 años, estaba conectada a soporte vital tras el atropello ocurrido en su propio vecindario, en una calle residencial con manzanas largas que algunos conductores imprudentes tratan como si fuera una autopista.

Rolón había cruzado la avenida Decker el domingo por la tarde para llegar a su vehículo -que aún permanece en el lugar- y buscar dinero en efectivo para comprar algo en una venta de garaje. “Simplemente estaba parada frente a un auto estacionado en doble fila, esperando para volver a cruzar la calle”, relató su sobrina.

Una cámara de seguridad de una casa cercana captó al BMW blanco circulando rápidamente segundos antes de atropellarla. “Iba a toda velocidad por la calle sin motivo alguno. Incluso si hubiera tenido una razón… ¡baja la velocidad! La vida es valiosa y tú le arrebataste la vida a mi hermana”, dijo Sylvia Rolón.

“Si ella hubiera sobrevivido… era un ángel tan grande que creo que, en realidad, lo habría perdonado”, comentó Juan Rolón, hermano de la víctima.

Una enfermera que escuchó el impacto corrió hacia ella y le brindó primeros auxilios. “Simplemente la vi tendida en el suelo y supe que tenía que ayudar”, dijo Fran McCarthy.

Ahora, la familia se enfrenta a decisiones difíciles en un momento en el que esperaban con ilusión celebrar la graduación de bachillerato del hijo de Diana. Además confían en que la Policía de Nueva York encontrará al conductor y también exigen medidas de seguridad, como la instalación de reductores de velocidad.

Existe una cámara de control de velocidad, pero se encuentra a varias manzanas de distancia. “No queremos que la policía simplemente se quede vigilando la esquina durante una semana. Necesitamos un cambio a largo plazo”, señaló Melissa. Se creó una página en GoFundMe para ayudar a financiar el funeral de Diana y las deudas médicas, que al momento ya ha recaudado más de $27,000 dólares.

En un caso similar, dos amigas ecuatoriana de 58 y 61 años murieron arrolladas el sábado en Newark (NJ) por un conductor que se dio a la fuga y días después se entregó a la policía. La semana pasada un niño de 13 años que conducía una motoneta falleció tras chocar con un automóvil en Harlem, Manhattan (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.