Abuela mató a 5 parientes en hogar en Nueva York: teoría policial

Amy Steadman, abuela de 64 años, fue hallada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí.

Los agentes hicieron el macabro descubrimiento la noche del martes 23 durante una visita de control solicitada por un vecino preocupado, quien dijo que no había visto a los miembros de esa familia en varios días.

“Al no poder contactar con ellos, los agentes se comunicaron con la administración del edificio y obtuvieron acceso al apartamento”, declaró el jefe de policía de Mechanicville (condado Saratoga), William Rabbitt, en una rueda de prensa el jueves. “Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron seis cuerpos sin vida”.

Además de la mujer mayor, fueron hallados sin vida su hija Sarah Myers, de 44 años; y sus nietos: Harper (13), Hudson (11) y los gemelos Gavin y Gracelynn (10), todos de apellido Harmon. Rabbitt indicó que los cuerpos estaban en estado de descomposición y que probablemente llevaban muertos “un largo periodo de tiempo” antes de ser encontrados en el apartamento de Steadman. Agregó que Myers y sus hijos también vivían en el edificio, pero en un apartamento separado.

Tras una investigación preliminar, las autoridades determinaron que el envenenamiento intencional fue un factor probable en algunas de las muertes, informó Rabbitt a los periodistas. También encontraron una nota manuscrita y otras pruebas circunstanciales que sugieren firmemente la participación de Steadman en los fallecimientos, añadió.

El jefe de policía se negó a revelar el contenido de la carta, pero afirmó que no había pruebas que indicaran la responsabilidad de una persona ajena al edificio. Las causas y circunstancias exactas de los seis decesos están pendientes de análisis adicionales. El móvil del crimen seguía sin estar claro ayer, indicó Daily News.

“La determinación final sobre la responsabilidad se tomará sólo después de que se hayan completado todas las conclusiones de la investigación, los resultados toxicológicos y las revisiones del médico forense“, concluyó Rabbitt.

Homicidios múltiples en hogares

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes el casero David Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber asesinado “sin piedad” a su novia y a dos inquilinos en Queens (NYC), al creer que ella estaba a punto de terminar la relación.

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Luego incendió su propia casa mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron.

En abril un hombre murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens (NYC) donde había bebés adentro. En marzo fallecieron una bebé y tres adultos al incendiarse un edificio en Queens (NYC), y luego un hispano fue acusado de haber provocado intencionalmente esa tragedia.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En enero una mujer fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough (NJ).

En diciembre de 2025 el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY). En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En septiembre de 2025 Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un adolescente latino fue detenido en El Bronx (NYC) como sospechoso de matar a tres parientes en un hogar, incluyendo su padre y su hermanito. También ese día un joven de 23 años fue arrestado y acusado de matar a balazos a sus padres y hermano mayor dentro de su hogar en Nueva Jersey.

En octubre de 2023 dos niños y sus padres fueron encontrados muertos dentro de una casa en Nueva Jersey en lo que las autoridades creen que fue un homicidio suicidio. En agosto de ese año un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

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