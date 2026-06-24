¿Estrés y pesadez estomacal? El truco del toronjil para aliviar tu digestión y sistema nervioso mientras duermes

La infusión de toronjil (Melissa officinalis) es un aliado indiscutible para mejorar la digestión, reducir los gases y promover un descanso reparador antes de dormir. La Melissa, sándalo, limoncillo, menta melisa o hoja de limón —como también se le llama a esta planta aromática— es rica en polifenoles, compuestos bioactivos y aceites esenciales maravillosos que promueven la salud en general.

La combinación de sus compuestos ayuda a dormir mejor, combate el estrés, la ansiedad, el dolor de cabeza, las náuseas y los problemas gastrointestinales en general, como el dolor de barriga o los cólicos menstruales, según el canal especializado Tua Saúde.

El perfil nutricional del toronjil es rico en antioxidantes, esos compuestos que retrasan el envejecimiento celular al combatir las acciones dañinas de los radicales libres.

Un viaje en el tiempo y un cultivo sin complicaciones

Al toronjil se le conoce como melisa, melisa o menta balsámica; es una hierba medicinal comestible que pertenece a la familia de la menta. Crédito: Shutterstock

Los estudiosos indican que se trata de una planta originaria del Mediterráneo que en la antigüedad se utilizaba para mejorar el estado de ánimo y la vitalidad. De hecho, el toronjil se ha usado como remedio casero por sus propiedades medicinales desde hace más de 2000 años.

Ciencia natural contra el estrés y el insomnio

Una de las funciones más importantes de esta planta es crear un ambiente de relajación, disminuyendo el nerviosismo. Contiene compuestos como el linalool, el geraniol y el ácido rosmarínico (este último también presente en el romero), según estudios recientes. Esta combinación lo convierte en un excelente calmante natural.

Para el día: se recomienda una taza a mitad de la mañana y otra a mitad de la tarde para ayudarte a pasar el día en “modo zen”.

se recomienda una taza a mitad de la mañana y otra a mitad de la tarde para ayudarte a pasar el día en “modo zen”. Para el insomnio: una taza de té media hora antes de dormir es maravillosa. Es importante tomar en cuenta que, si excedemos esa cantidad, a mitad de la noche puedes sentir ganas de ir al baño. Los compuestos fenólicos tienen un efecto relajante que ayuda a conciliar el sueño y a dormir profundamente.

Cómo preparar el té de toronjil perfecto

El toronjil tiene propiedades comprobadas por la ciencia para promover la relajación y el sueño. Crédito: Shutterstock

Para hacer la infusión solo se requiere agua y hojas de toronjil. Sin embargo, hay una forma de prepararlo para garantizar que aproveches todos los beneficios de la planta, por lo que los tiempos son clave. Hacer este té es super sencillos, pero presta atención a un detalle clave:

Si usas hojas frescas: Para una taza de té, vas a agregar una cucharada sopera de hojas frescas picadas . Esta es la medida, porque la generosidad forma parte de la naturaleza y yo soy generosa con mis tés.

Para una taza de té, vas a agregar una cucharada sopera de . Esta es la medida, porque la generosidad forma parte de la naturaleza y yo soy generosa con mis tés. Si usas hojas deshidratadas: Como tienen menos agua y el volumen cambia, la medida correcta es una cucharadita de té, es decir, una más pequeña. Aquí tienes los mismos beneficios.

El paso a paso:

Coloca la hierba en la taza. Agrega el agua caliente. Nunca se hierven las hojas, porque entonces los aceites esenciales, que son frágiles y muy volátiles pierden su efecto. Tápalo inmediatamente. No dejes que se escape el vapor, porque con él se van los aceites. Déjalo reposar tapado unos 10 minutos. Al mismo tiempo que el agua va tomando la esencia de la hoja, el té se irá temperando para que puedas beberlo. Pásalo por un colador para quitar las hojas.

Una alternativa refrescante: Jugo de toronjil

También puedes hacer una bebida helada para aprovechar estos mismos beneficios en los días más calurosos, logrando refrescarte, hidratarte y relajarte.

Ingredientes y preparación:

1 taza de hojas de toronjil

El jugo de medio limón

200 ml de agua

Hielo al gusto

Coloca las hojas y el limón en un vaso, y machaca bien para romper las membranas de las hojas y liberar esos aceites tan olorosos. Agrega el agua, el hielo y disfruta.

¿Quiénes lo pueden tomar?

Los expertos indican que esta bebida tiene pocas contraindicaciones. Lo pueden consumir personas con hipertensión y niños; también se puede tomar durante el embarazo y la lactancia.

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