Ancelotti explica que dejó a Neymar sin jugar ante Japón pues “esperaba la prórroga”

Antes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el regreso de Neymar Jr. a la selección brasileña generó expectativa. Sin embargo, el delantero permaneció en el banquillo durante todo el compromiso en el que Brasil derrotó 2-1 a Japón este lunes en Houston.

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti explicó que la decisión estaba ligada al desarrollo del partido y que incluso había conversado previamente con el futbolista. “¿Por qué no puse a Neymar? Estaba esperando a la prórroga. Lo hablé con él: si no empatábamos, entraba al 60 o 65. No quería cambiar la estructura, teníamos el control del juego“, reveló el técnico italiano.

Las declaraciones contrastaron con lo expresado un día antes del encuentro, cuando aseguró que Neymar estaba en condiciones de tener una participación mayor que la de su reaparición en la fase de grupos.

En la conferencia de prensa previa al partido, Ancelotti explicó que el atacante había mostrado una importante mejoría en los últimos entrenamientos, aunque todavía no estaba listo para disputar un partido completo. “Neymar está evolucionando muy bien, creo que en la última semana ha evolucionado mucho”, afirmó.

Además, el seleccionador brasileño destacó que el jugador atraviesa un buen momento físico, aunque recordó que su preparación había sido limitada. “Una pena que no haya entrenado todo el tiempo con nosotros. Obvio que puede jugar más de 15 minutos”, señaló.

ELEMENTO SURPRESA! ??? Ancelotti Disse em entrevista que segurou o Neymar pra Prorrogação. pic.twitter.com/TNpnquvV1K — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) June 29, 2026

Destacó la paciencia de Brasil

Ancelotti, afirmó este lunes que una de las razones por las que su equipo pudo superar a Japón tras ir abajo en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial, fue que no perdió la paciencia.

“Encajamos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. Estaba bien en el primer tiempo, forzamos un poco más en la segunda parte y al final todo salió bien”, dijo Ancelotti al término del partido jugado en Houston.

A propósito del acierto a la hora de mantener en la titular a Casemiro, autor del gol del empate, y dar entrada a Gabriel Martinelli, quien firmó el triunfo, aseguró que su grupo tiene “muchos recursos en la cancha y el banquillo”.

“Es bueno que los jugadores individualmente están en muy buen nivel y trabajan juntos”, apostilló.

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