Tiroteo en fan zone del Mundial deja un muerto y un herido crítico en California

El pasado domingo, se generó una balacera en la Plaza San Pedro, un concurrido punto de reunión del área de la Bahía donde cientos de aficionados han seguido los partidos del Mundial en pantallas gigantes y actividades especiales.

El ataque dejó una persona herida y un muerto. Aunque el lugar estaba activo, no se transmitía ningún encuentro al momento del ataque, ya que la única cita del día había terminado alrededor de las 14:00 horas PT.

“Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos. La segunda fue trasladada a un hospital de la zona con lesiones que ponen en riesgo su vida”, indicó la policía de San José en un comunicado difundido a través de la red social X.

“El caso está siendo investigado como un homicidio. Además, varias calles cercanas permanecen cerradas”, añadió.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.? pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Testigos relataron que el caos se desató de forma repentina. Un periodista de Reuters observó una fuerte presencia policial, varias patrullas y a una persona siendo retirada en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca.

La zona fue acordonada y la mayoría de los bares y locales cerraron de inmediato mientras los agentes aseguraban el perímetro.

One person was killed and another seriously injured in a shooting at a popular entertainment spot in San Jose, California, that has been hosting a FIFA World ?Cup 'fan zone' https://t.co/6UDYAAAMc3 pic.twitter.com/WcKbPaQ9jp — Reuters Sports (@ReutersSports) June 29, 2026

Una guardia de seguridad, que pidió no ser identificada, afirmó haber visto a la víctima gravemente herida, antes de que fuera atendida por los equipos de emergencia.

La Plaza San Pedro es uno de los espacios habilitados para las jornadas de partido del Mundial 2026 en la Bahía, que ya ha recibido cinco partidos de la Copa del Mundo, incluido el duelo de eliminación directa del miércoles entre Bosnia y Estados Unidos.

Las autoridades no han informado sobre detenciones ni posibles motivos del ataque. La investigación continúa y la policía mantiene presencia reforzada en la zona.



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