Ballena jorobada aparece muerta en una playa de Long Island; investigan la causa

Una ballena jorobada de aproximadamente 40 pies (12 m) de longitud apareció muerta en la playa de Ditch Plains, en Montauk, Long Island, un hallazgo que movilizó a autoridades locales, especialistas en mamíferos marinos y agencias federales para retirar el enorme cadáver e investigar qué provocó su muerte.

De acuerdo con ABC 7, el ejemplar, un adulto que ya presentaba un avanzado estado de descomposición, fue visto por primera vez la noche del jueves por un pescador mientras flotaba a unas 7 millas de la costa. El hombre dio aviso a las autoridades y, horas después, alrededor de las 6:30 de la mañana del viernes (ET), la ballena terminó varada en la playa.

La Atlantic Marine Conservation Society (AMSEAS), organización autorizada por el gobierno federal para responder a este tipo de incidentes, informó que el estado del cuerpo podría dificultar determinar con precisión la causa de la muerte.

Debido al enorme tamaño del animal, el Departamento de Recursos Naturales de East Hampton construyó un puente temporal de arena para permitir el acceso de maquinaria pesada a la playa sin dañar el sistema de dunas.

Las autoridades acordonaron la zona y pidieron al público mantenerse alejado, ya que incluso los cetáceos muertos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Además, se prohibió nadar en el área de Ditch Plains y los salvavidas recomendaron no practicar surf cerca del lugar mientras se desarrollan los trabajos.

Antes de iniciar las labores, líderes de comunidades indígenas de la zona realizaron una ceremonia de oración para rendir homenaje al animal.

Realizan una necropsia para conocer qué ocurrió

Los biólogos de AMSEAS efectuaron una necropsia una vez que el cadáver fue trasladado a un área de trabajo especialmente preparada. Posteriormente, la ballena fue retirada de la playa y el terreno fue cubierto nuevamente con arena para comenzar la restauración del acceso temporal construido para la operación.

Aunque todavía no se conocen los resultados del examen, los especialistas recopilarán muestras y evidencias que podrían ayudar a conocer qué provocó la muerte del cetáceo.

AMSEAS también informó que otra ballena jorobada muerta continúa siendo monitoreada mar adentro, al este de Block Island, por personal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El hallazgo ocurre en medio de la investigación que NOAA Fisheries mantiene desde 2016 por un evento de mortalidad inusual de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte.

Durante el primer año de esa investigación, la agencia documentó 43 varamientos de esta especie y logró practicar necropsias a cerca de la mitad de los ejemplares. En 10 de ellos se encontraron evidencias de traumatismos severos o heridas causadas por hélices antes de la muerte, compatibles con colisiones contra embarcaciones.

Aunque cada caso se analiza de manera independiente, los científicos recuerdan que las ballenas enfrentan múltiples amenazas, entre ellas el tráfico marítimo, los enmallamientos en artes de pesca y otros factores ambientales.

NOAA recomienda a los navegantes permanecer atentos cuando transiten por aguas costeras donde haya presencia de cetáceos y respetar las normas de observación responsable, manteniendo una distancia mínima de 100 pies (30 m) de los animales para proteger tanto su seguridad como la de las ballenas.

Las autoridades también recuerdan que cualquier persona que encuentre un mamífero marino o una tortuga marina varados en las costas de Nueva York, debe reportarlo de inmediato a la línea estatal especializada, lo que permite activar rápidamente los protocolos de rescate o investigación. Mientras tanto, los expertos continuarán analizando las muestras obtenidas en Montauk para intentar esclarecer qué ocurrió con este gigantesco ejemplar que terminó en una de las playas más conocidas de Long Island.

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