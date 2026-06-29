Corte Suprema permite a los estados contar papepeletas de voto por correo que lleguen después de las elecciones

La Corte Suprema determinó este lunes, en una votación de 5-4, que los estados pueden contar los votos por correo recibidos después del día de las elecciones, siempre que tengan el matasellos previo a la fecha límite, en rechazo de un recurso del Comité Nacional Republicano (RNC) que buscaba anular esta práctica en pleno año electoral.

El fallo emitido por el máximo tribunal, redactado por la jueza Amy Coney Barrett, ratificó que la legislación del estado de Mississippi no contradice la ley federal que establece el día de las elecciones a principios de noviembre. A la postura de Barrett se sumaron dos jueces conservadores y los tres magistrados liberales de la corte.

¿Qué implica esta resolución?

Tras conocerse esta resolución, se mantiene la vigencia de los marcos normativos en Mississippi y otras 13 jurisdicciones del país, incluyendo estados con alta densidad electoral como California, Nueva York y Texas. Todos ellos siguen autorizados para procesar e incorporar al escrutinio final las boletas postales tardías, con la condición estricta de que el envío se haya ejecutado antes o durante la jornada oficial de votación.

El dictamen congela modificaciones estructurales en las normativas locales antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, donde se definirá la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes y el Senado.

(Foto: Wong Maye-E/ AP)

Freno judicial a la orden ejecutiva presidencial

En paralelo al dictamen de la Corte Suprema, un juez federal dejó sin efecto de manera permanente los elementos centrales de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que buscaba intervenir en la gestión de los padrones de votantes de los estados y aplicar restricciones adicionales sobre el voto por correo, informó NBC News.

La medida judicial responde de forma directa a una demanda colectiva interpuesta el pasado 3 de abril por una coalición jurídica integrada por el gobernador de Pensilvania y 23 fiscales generales estatales, quienes argumentaron que el decreto presidencial alteraba los sistemas de votación locales y amenazaba con acciones legales a las autoridades electorales.

Fiscal Letitia James aplaude decisión de la Corte

Luego de conocerse la resolución, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, validó la decisión judicial mediante un comunicado en el que destacó el derecho al voto de los estadounidenses.

“El derecho al voto es el fundamento de nuestra democracia, y la decisión de hoy protege ese fundamento de otro ataque ilegal. Esta orden ejecutiva habría provocado el caos en los estados, los funcionarios electorales y los votantes de todo el país. No tiene cabida en nuestra nación”, destacó James.

La funcionaria pública concluyó su declaración reafirmando los límites de las competencias del poder Ejecutivo en los procesos locales.

“El presidente no tiene la facultad de intervenir en las elecciones estatales ni de inventar nuevas restricciones al voto mediante decretos ejecutivos. Mi oficina está comprometida a garantizar elecciones seguras y democráticas para todos los neoyorquinos, y siempre protegeré el sagrado derecho al voto”, agregó.

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