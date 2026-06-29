Corte Suprema rechaza apelación de Trump en caso de difamación de la escritora E. Jean Carroll

La Corte Suprema rechazó este lunes el recurso del presidente Donald Trump contra la condena que le obliga a pagar $5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll en el caso por agresión sexual y difamación.

Con esta decisión, la sentencia dictada por un jurado en 2022 queda firme y el exmandatario deberá abonar dicha cantidad por daños y perjuicios, informó ABC News.

La resolución del alto tribunal cierra la vía de apelación de Trump en este proceso específico. La defensa de Carroll había solicitado formalmente a la Corte Suprema que rechazara la petición de revisión presentada por los abogados del mandatario republicano, un planteamiento que finalmente ha sido respaldado por los magistrados.

¿Cuál fue el origen de la demanda?

El caso se remonta a un juicio civil celebrado en Nueva York en 2023. En dicho proceso, un jurado determinó que Donald Trump era responsable de abusar sexualmente de Carroll en el probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, situados en Manhattan, a mediados de la década de 1990.

Asimismo, el jurado lo declaró culpable de un delito de difamación cometido en 2022, cuando el exmandatario negó públicamente las acusaciones de la escritora.

La suma de ambos conceptos fijó la indemnización total en los $5 millones de dólares que ahora adquieren carácter firme tras el pronunciamiento judicial.

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