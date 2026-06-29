Inmigración irregular eleva precios de vivienda y alquiler en EE.UU., revela estudio de la Fed

Los precios de las viviendas y los alquileres en Estados Unidos aumentaron debido al fuerte incremento de la inmigración irregular, que elevó la demanda de vivienda en mercados con una oferta limitada, según un estudio elaborado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Y es que de acuerdo al estudio, que tomó en cuenta datos entre 2021 y 2024, concluyó que la llegada de inmigrantes indocumentados impulsó el empleo local sin reducir de manera significativa los salarios promedio, pero al mismo tiempo ejerció presión sobre el mercado inmobiliario al aumentar la demanda de viviendas más rápido de lo que creció la construcción.

Las estimaciones del estudio indican que un aumento del 1% en el número de trabajadores inmigrantes indocumentados, en relación con la fuerza laboral local, estuvo asociado con un incremento cercano al 1% en el empleo total. En contraste, ese mismo aumento se vinculó con un alza aproximada del 2.2% en los precios de las viviendas y del 1.4% en los alquileres.

Impacto económico de la migración

Los investigadores atribuyen este comportamiento a que la oferta de nuevas viviendas no logró expandirse lo suficiente para absorber el incremento de la demanda, lo que intensificó las presiones sobre los precios en numerosos mercados locales.

Los resultados forman parte de un documento de trabajo publicado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, elaborado a partir del análisis de registros individuales de tribunales de inmigración y datos administrativos del gobierno federal para medir el impacto económico de la inmigración ilegal entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

Los autores precisaron que el informe es preliminar y fue distribuido para recibir observaciones de especialistas, por lo que sus conclusiones no representan necesariamente la postura oficial del Banco de la Reserva Federal de Dallas ni del Sistema de la Reserva Federal.

El estudio también estima que los flujos de inmigración irregular representaron alrededor del 30% del crecimiento del empleo en el mercado laboral local promedio durante el periodo analizado.

De cuánto fue el incremento

Asimismo, calcula que esas entradas explicaron aproximadamente el 30% del incremento de los precios de las viviendas y cerca del 20% del aumento de los alquileres en el área metropolitana promedio entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

El informe se publica mientras la inmigración continúa siendo uno de los principales temas del debate político en Estados Unidos.

Los republicanos sostienen que las políticas fronterizas implementadas durante la administración del expresidente Joe Biden aumentaron la presión sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos, mientras que los demócratas argumentan que la inmigración ayudó a aliviar la escasez de mano de obra y favoreció el crecimiento económico.

Sigue leyedo: