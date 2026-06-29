Donald Trump promete seguir apelando tras revés en el Supremo por caso E. Jean Carroll

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la decisión del Tribunal Supremo de mantener vigente el fallo que lo obliga a pagar $5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación, y aseguró que continuará impugnando el caso.

A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó el proceso como un caso de “instrumentalización judicial” y afirmó que seguirá combatiendo lo que considera una acusación infundada.

“Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización judicial en mi contra, incluida la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza”, escribió Trump.

El presidente sostuvo que el máximo tribunal rechazó revisar lo que describió como un “caso falso” promovido por “una mujer a la que nunca conoció”, y restó importancia a una fotografía en la que ambos aparecen junto al entonces esposo de Carroll.

Señaló que “una foto de hace décadas posando junto a su marido no cuenta”.

Asimismo, argumentó que el litigio “en realidad va contra Estados Unidos y todo lo que el país representa” y aseguró que un caso de este tipo “jamás debería permitirse” contra otro presidente o aspirante a la Casa Blanca.

Trump también cuestionó al estado de Nueva York al afirmar que aprobó una ley temporal con efecto retroactivo “con el único fin de atraparle injustamente”, al tiempo que insistió en que la legislación fue diseñada específicamente para perjudicarlo.

Roberta Kaplan, abogada de Carroll, afirmó en un comunicado que todos los intentos del mandatario por revertir el veredicto han fracasado y consideró que la decisión del Tribunal Supremo pone fin a sus esfuerzos por evitar responsabilidades.

“Sus múltiples intentos de apelar ese veredicto han fracasado y la decisión de hoy pone fin a su empeño por eludir la responsabilidad de sus actos”, señaló.

El Tribunal Supremo rechazó este lunes, sin emitir comentarios ni registrar votos disidentes, el recurso presentado por Trump para invalidar el veredicto emitido en 2023 por un jurado federal, el cual determinó que era responsable de abuso sexual y difamación contra Carroll.

La resolución deja firme la sentencia, que ya había sido ratificada previamente por un tribunal federal de apelaciones, reseñó la agencia de noticias The Associates Press.

El litigio se originó a partir de las acusaciones de E. Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien sostuvo que Trump abusó sexualmente de ella en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de la década de 1990.

Durante el juicio celebrado en 2023, el jurado concluyó que Trump era responsable tanto del abuso sexual como de difamar a Carroll al negar públicamente las acusaciones en 2022. El mandatario ha rechazado de manera reiterada esas imputaciones.

De acuerdo con AP, los abogados de Trump también han anunciado que apelarán otro fallo, por $83.3 millones de dólares, emitido en un proceso distinto por nuevas declaraciones consideradas difamatorias contra Carroll.

En ese mismo contexto, la agencia recuerda que el Tribunal Supremo concedió en 2024 una amplia inmunidad presidencial frente a determinados procesos penales, aunque posteriormente rechazó otro intento de Trump para frenar la sentencia en el caso relacionado con los pagos por silencio.

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