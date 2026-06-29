El Aniversario 250 de EE.UU.: el orgullo de ser estadounidense cae a mínimos históricos

El orgullo de los estadounidenses por su país atraviesa uno de los momentos más bajos de las últimas décadas. A pocos días de las celebraciones del Aniversario 250 de Estados Unidos, nuevas encuestas muestran un descenso significativo en la forma en que los ciudadanos perciben la historia del país, el funcionamiento de su democracia y hasta instituciones tradicionalmente valoradas, como las Fuerzas Armadas.

Los datos provienen de un sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC y coinciden con una encuesta de Gallup que sitúa el sentimiento patriótico en su nivel más bajo desde que comenzó a medirse de forma continua en 2001.

El estudio refleja que el orgullo por varios aspectos fundamentales del país ha disminuido de manera constante desde 2017, un periodo marcado por el primer mandato del presidente Donald Trump, la pandemia de Covid-19, el aumento de la inflación, el gobierno de Joe Biden y el regreso de Trump a la Casa Blanca con una agenda más agresiva en temas migratorios y de política exterior.

Uno de los descensos más llamativos corresponde a la percepción sobre la democracia estadounidense. En febrero de 2017, el 42% de los adultos afirmaba sentirse “extremadamente” o “muy” orgulloso de la forma en que funcionaba el sistema democrático. Actualmente, esa cifra se redujo al 28%, lo que representa una caída de 14 puntos porcentuales.

El respaldo hacia las Fuerzas Armadas también perdió fuerza. El porcentaje de estadounidenses que expresa un alto nivel de orgullo por el ejército cayó 19 puntos desde 2017, mientras que el orgullo por la historia del país retrocedió otros 14 puntos durante el mismo periodo.

Una división política cada vez más marcada

Las diferencias entre republicanos y demócratas aparecen como uno de los factores que mejor explican el cambio en la percepción nacional.

Según Gallup, apenas el 14% de los demócratas asegura sentirse “extremadamente” orgulloso de ser estadounidense. Entre los independientes, la cifra alcanza el 28%, mientras que entre los republicanos sube hasta el 70%, evidenciando una profunda brecha política respecto a la identidad nacional.

La encuesta también encontró que los republicanos mantienen un respaldo mucho más sólido hacia las Fuerzas Armadas. Cerca de 9 de cada 10 simpatizantes republicanos afirman sentirse muy orgullosos del ejército estadounidense, una proporción considerablemente superior a la registrada entre la población general.

Para Karla Galdamez, una demócrata de California y exprofesora de historia de EE.UU., el país ha retrocedido políticamente durante la administración Trump. Sin embargo, considera que la evolución histórica del país sigue siendo motivo de orgullo.

A su juicio, pese a episodios tan dolorosos como la esclavitud y la segregación racial, EE.UU. ha avanzado gradualmente hacia una sociedad más igualitaria durante sus 250 años de historia.

La mayoría de los encuestados coincideron que ha habido un retroceso en este tema con la administración de Trump. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP)

El patriotismo sigue siendo parte de la identidad

Aunque el orgullo por algunas instituciones disminuye, la mayoría de los estadounidenses continúa considerando que su nacionalidad es un elemento central de su identidad personal.

La encuesta muestra que una amplia mayoría afirma que ser estadounidense es “extremadamente” o “muy” importante para definir quiénes son, aunque ese sentimiento también presenta diferencias generacionales y partidistas.

Los republicanos otorgan mucha más importancia a la identidad nacional que los demócratas e independientes. De igual manera, las personas mayores muestran un mayor sentido de pertenencia que los jóvenes.

Cerca de 3/4 partes de los adultos mayores de 60 años consideran que ser estadounidense es un aspecto fundamental de su identidad. En contraste, apenas alrededor de un tercio de los menores de 30 años comparte esa percepción.

Matt Stafford, residente de Massachusetts y quien se define como un votante políticamente independiente, asegura sentirse orgulloso de ser estadounidense, aunque critica la creciente polarización política.

Incluso lleva tatuada un águila calva como símbolo de las libertades y valores que, en su opinión, representa el país. Sin embargo, considera que tanto demócratas como republicanos se han alejado del diálogo y han llevado el debate político hacia posiciones cada vez más extremas.

La identidad racial también gana peso

El estudio también revela que para muchos estadounidenses, la identidad racial o étnica tiene hoy un peso incluso mayor que la identidad nacional.

Entre los afroamericanos, el 73% considera que su raza o etnia es extremadamente o muy importante para la forma en que se perciben a sí mismos. Esa proporción supera a quienes afirman que ser estadounidenses constituye el aspecto más importante de su identidad.

Vincent Harris, un hombre de 60 años residente en California, explicó que ser un hombre afroamericano influye profundamente en la manera en que vive su día a día debido a los prejuicios que, asegura, todavía existen en la sociedad estadounidense.

Aun así, Harris afirma sentirse agradecido por las libertades que ofrece EE.UU. y asegura que no elegiría vivir en ningún otro país.

Entre los estadounidenses hispanos, aproximadamente la mitad considera que su origen étnico constituye una parte esencial de su identidad, mientras que entre los estadounidenses blancos esa proporción desciende al 22%.

Además, tanto los adultos afroamericanos como los hispanos tienen más probabilidades que los blancos de señalar que la historia familiar y el país de origen de sus antepasados desempeñan un papel muy importante en la construcción de su identidad.

Los resultados de AP-NORC y Gallup reflejan que, mientras el sentido de pertenencia hacia EE.UU. permanece fuerte para millones de personas, el orgullo por algunas de sus instituciones y por el rumbo que ha tomado el país continúa debilitándose. En vísperas del 4 de julio y cuando la nación se prepara para celebrar el 250 aniversario de su independencia, las encuestas muestran una sociedad profundamente dividida sobre cómo evaluar su pasado, su presente y su futuro.

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