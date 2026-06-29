FIFA defiende las pausas de hidratación pero admite que rompen el ritmo

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (TSG) compareció este lunes en rueda de prensa para analizar las tendencias de la fase de grupos, arremetiendo en contra de las pausas de hidratación obligatorias por su impacto en la salud y el volumen de goles, aunque reconociendo abiertamente que estas interrupciones actúan como “tiempos muertos” tácticos que alteran el ritmo natural del juego.

La introducción de dos parones obligatorios por partido (uno a la mitad de cada tiempo) fue la respuesta de la FIFA ante las exigentes condiciones climatológicas de la cita norteamericana, donde sedes como Miami registran habitualmente sensaciones térmicas de hasta 40 grados.

“La pausa de hidratación ha funcionado muy bien. Ha servido de gran apoyo, porque correr con ese calor a veces hace que no puedas respirar adecuadamente”, defendió el exfutbolista brasileño Gilberto Silva, campeón del mundo en 2002 y actual miembro del TSG.

Según el comité de expertos, el respiro físico permite sostener la lucidez en el tramo final, traduciéndose en “más goles y más momentos bonitos” para el espectador.

Sin embargo, el reverso de la moneda lo expuso el argentino Pablo Zabaleta, también integrante del grupo analista, al admitir que la medida “puede ser contraproducente” para el combinado que ejerce el dominio de las acciones. Al implementarse de forma fija e independientemente del clima, las pausas se han convertido en una ventana de auxilio para los entrenadores.

“En el segundo tiempo, dependiendo de la necesidad de los equipos que necesitaban conseguir puntos, es donde realmente pudo haber un impacto mayor”, explicó Zabaleta, detallando cómo los técnicos aprovechan los minutos de hidratación de la segunda parte como una pizarra estratégica para reestructurar al bloque de cara a los últimos 20 minutos de juego.

Hasta doce goles se han facturado en el Mundial justo en los dos minutos previos a las pausas, lo que demuestra cómo los equipos modifican su conducta y arriesgan sabiendo que viene un descanso intermedio.

Más allá de la polémica por los cronómetros, las estadísticas globales del TSG confirman que el Mundial 2026 está rompiendo registros históricos de efectividad ofensiva. La fase de grupos de este certamen, el primero con el formato expandido de 48 selecciones, cerró con un promedio de 2,96 tantos por encuentro, una cifra notablemente superior a la de las ediciones precedentes.

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