Harry Kane le dio un “no” rotundo al FC Barcelona

La directiva del FC Barcelona realizó una consulta sondeó la disponibilidad de un traspaso por el delantero inglés Harry Kane; sin embargo, la propuesta fue descartada de inmediato por los representantes del ariete inglés.

Según adelantó ESPN, el capitán y referente de la selección de Inglaterra no tiene la más mínima intención de distraerse con rumores. De acuerdo con las fuentes, Kane tiene la mente y sus esfuerzos enfocados al 100% en el Mundial 2026 y en resolver su continuidad con su actual club en Alemania.

Kane congeló cualquier tipo de conversación o acercamiento sobre su futuro a nivel de clubes hasta que concluya la participación de Inglaterra en la cita mundialista. El delantero tiene entre ceja y ceja una misión histórica: guiar al combinado británico hacia su primer gran trofeo internacional masculino en seis décadas (desde el Mundial de 1966).

El gran momento de forma del atacante quedó de manifiesto el pasado sábado tras firmar una de las anotaciones en la victoria por 2-0 ante Panamá, un tanto con el que Kane alcanzó la estratosférica cifra de 70 goles en la temporada, sumando sus registros con el Bayern de Múnich y la selección.

Actualmente, el capitán se encuentra concentrado en Kansas City, donde Inglaterra última los detalles tácticos para su trascendental duelo de dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo, programado para este miércoles en Atlanta.

Una hipotética salida de Harry Kane del balompié bávaro supondría una sorpresa monumental en el Viejo Continente. El atacante y su familia se encuentran plenamente asentados e integrados a la vida en Múnich, donde se ha ganado el estatus de ídolo indiscutible de la afición tras una campaña de debut de ensueño.

Pese a que a su contrato actual solo le restan 12 meses de vigencia, tanto el futbolista como la cúpula del Bayern de Múnich mantienen una calma absoluta, teniendo como prioridad mutua la firma de una extensión de contrato a largo plazo una vez concluya el torneo de la FIFA.

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