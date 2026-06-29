ICE libera a monja detenida cuando caminaba hacia misa en Texas

La monja Leticia Ugboaja recuperó su libertad menos de un día después de haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia una misa en el sur de Texas, un caso que movilizó a legisladores federales y a la Diócesis de Brownsville.

La religiosa regresó a su hogar tras las gestiones realizadas por representantes del sur de Texas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre quienes participaron en las gestiones estuvieron los congresistas Monica De La Cruz y Henry Cuellar, quienes informaron que colaboraron con autoridades federales para lograr su liberación.

Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han explicado por qué Ugboaja fue detenida.

La religiosa pertenece a la congregación Hijas de María Madre de Misericordia y presta servicio como Ministra Extraordinaria de la Sagrada Comunión en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en McAllen. Además de su labor religiosa, trabaja como enfermera en el Sistema de salud del sur de Texas y anteriormente se desempeñó durante una década como asistente de enfermería en un hospital de Edinburg, según informó la Diócesis de Brownsville.

After communicating with DHS Secretary Markwayne Mullin and Tom Homan, I’m pleased to share that Sister Letty is on her way home. The order has been given for her to be released today instead of tomorrow, and she’ll be home tonight. My office stayed engaged with the Department of? pic.twitter.com/na3RY7AeX9 — Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) June 28, 2026

Su arresto ocurrió la mañana del domingo, cuando caminaba con su hábito hacia la iglesia ubicada a pocas millas de la frontera sur.

La parroquia hizo público el caso horas después, lo que generó una rápida reacción de autoridades civiles y religiosas.

El episodio también provocó cuestionamientos de organizaciones y dirigentes políticos. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió que las autoridades federales expliquen las razones de la detención y adopten medidas para evitar que se repitan hechos similares.

Critican las políticas migratorias de Trump

Por su parte, el congresista demócrata Vicente González criticó las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump y sostuvo que este tipo de operativos terminan afectando a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública.

El caso se produce en medio del endurecimiento de las acciones migratorias impulsadas por el gobierno de Trump, que han alcanzado lugares considerados sensibles, como iglesias y otros centros religiosos.

Esa situación ha llevado a varias congregaciones a modificar sus actividades y a reforzar el apoyo a feligreses que temen acudir a los templos por posibles operativos migratorios.

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