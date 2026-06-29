Nueva York celebra una multitudinaria e histórica jornada de Orgullo LGBTQ+

Las calles de Nueva York brillaron este domingo con los intensos colores del arcoíris y la alegría de miles de miembros de la comunidad LGTBIQ+ que salieron para festejar la Marcha del Orgullo, reafirmar su presencia, recordar su legado y celebrar su resiliencia, mientras persisten los ataques de la Administración del presidente Donald Trump.

Miles bailaron y desfilaron con orgullo al ritmo de variada música y bajo un candente sol, bajo el lema ‘Para todos nosotros’, que hace referencia a una conocida cita atribuida a la activista Marsha Johnson (1945-1992): “No hay orgullo para algunos de nosotros sin la liberación de todos nosotros”.

De acuerdo con los organizadores de la marcha, en momentos en que los trans y no binarios enfrentan una creciente ola de ataques de odio en todos los niveles de Gobierno, el tema de este año recuerda a los pioneros queer que les precedieron y centra la lucha actual en los más marginados de la comunidad.

Un 28 de junio, como hoy, en 1969, la policía allanó el bar Stonewall Inn, en la calle Christopher, en el barrio neoyorquino de Greenwich, un punto de encuentro y refugio de la comunidad, donde podían expresarse con libertad, pero, ya cansados ​​de los constantes allanamientos, estos contraatacaron, en lo que se conoce como los disturbios de Stonewall.

Esta rebelión que cambió la historia para la comunidad dio paso al movimiento por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en EE.UU.

Un año después, el 28 de junio de 1970, bajo el nombre de ‘Marcha del Día de la Liberación Gay de Christopher Street’, se celebró el primer desfile, que ha continuado hasta la actualidad, en el 57 aniversario de la revuelta.

La Marcha del Orgullo —en la que marcharon 75,000 personas y carrozas decoradas con los colores del arcoíris que los identifica— contó con otros miles de neoyorquinos que desde las vallas de seguridad de la policía aplaudían, vitoreaban o agitaban sus banderas multicolor ante el paso de los grupos.

Entre los artistas que marcharon y cantaron estuvo la cantante y compositora chilena RUBIO que aseguró estar “muy contenta y orgullosa” por su primera ocasión en el desfile LGTBIQ+, el más famoso y de mayor asistencia en EE.UU.

RUBIO compartió con sus seguidores en las redes sociales su asistencia al desfile y les exhortó a participar.

La cantante también indicó al canal 7 de la cadena ABC, que transmitió el evento, que el mensaje de sus composiciones es parecido a la lucha de la comunidad LGTBIQ+.

“Me gusta la introspección, la capacidad de pensar en el ser. Acá estamos luchando por la libertad y eso lo expresa mi música”, afirmó.

La marcha se ha convertido también en un acto de protesta contra las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Trump, que incluyen el poner fin a los tratamientos de transición de género para los jóvenes y la advertencia a los hospitales acerca de que retirará los fondos si continúan con esa práctica.

A ello se suman sus acciones en contra de las iniciativas de diversidad que llevaron a que el pasado febrero la administración republicana retirara la bandera del Orgullo del Monumento Nacional Stonewall en Nueva York, bajo el argumento de que solo se permiten en los parques banderas de EE.UU., de agencias gubernamentales y la de prisioneros de guerra/desaparecidos en combate, aunque hay excepciones.

La acción generó de inmediato protestas de la comunidad y quienes les apoyan y días después la bandera fue reinstalada.

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