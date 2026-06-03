Apoyo a derechos LGBTQ+ en Estados Unidos registra retroceso, revela encuesta

El respaldo de los estadounidenses a diversos temas relacionados con la comunidad LGBTQ+ muestra señales de retroceso después de años de crecimiento, de acuerdo con los resultados de una nueva encuesta de Gallup publicada este miércoles.

El estudio indica que el 65% de los ciudadanos en Estados Unidos continúa apoyando el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la cifra representa una caída de seis puntos porcentuales respecto a los niveles más altos registrados en 2022 y 2023.



La percepción sobre la aceptación moral de las relaciones entre personas del mismo sexo también disminuyó. Actualmente, el 62% de los encuestados considera estas relaciones moralmente aceptables, el nivel más bajo reportado por Gallup desde 2016.

Aceptación sobre la transición de género

La encuesta muestra una reducción aún más pronunciada en torno a la transición de género. Solo el 38% de los estadounidenses considera moralmente aceptable cambiar de género, ocho puntos menos que en 2021. En contraste, el 57% afirma que esta práctica es moralmente incorrecta.



Gallup señala que la disminución del respaldo a estos temas está impulsada principalmente por los votantes republicanos y, en menor medida, por los independientes. Entre los demócratas, las opiniones se han mantenido relativamente estables.

Most Americans still favor legal same-sex marriage, but support has fallen to 65% today, down six percentage points from its 2022-2023 peak.



Meanwhile, 62% say gay or lesbian relations are morally acceptable, the lowest level since 2016. And the percentage who consider changing? pic.twitter.com/hMRXp5RzrG — Gallup (@Gallup) June 3, 2026





En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo entre los republicanos cayó al 37%, después de haber alcanzado el 55% durante el periodo 2021-2022. Entre los independientes, el respaldo descendió seis puntos hasta ubicarse en 67%, mientras que entre los demócratas permanece en 87% desde 2022.



La misma tendencia se observa en la valoración moral de las relaciones homosexuales. La aceptación entre los republicanos se redujo 21 puntos, hasta llegar al 35%, un nivel similar al registrado entre 2005 y 2014.

Entre los independientes, el indicador se situó en 64% tras una caída de ocho puntos. Por su parte, los demócratas mantuvieron una aceptación del 81%.

Las diferencias partidistas también son evidentes en la percepción sobre la transición de género. Apenas el 5% de los republicanos considera moralmente aceptable el cambio de género, frente al 42% de los independientes y el 60% de los demócratas.

Reduce apoyo republicano

Según Gallup, el respaldo republicano a este tema ha disminuido de manera constante desde 2021. En tanto, las opiniones de independientes y demócratas permanecieron estables hasta registrar una disminución durante este año.

Los resultados forman parte de la encuesta anual de Valores y Creencias de Gallup, realizada a principios de mayo.

Aunque el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo aumentó de forma sostenida durante las últimas dos décadas en Estados Unidos, la firma señala que el indicador ha registrado ligeras disminuciones cada año desde 2024.

Un comportamiento similar se observa en la aceptación moral de las relaciones entre personas del mismo sexo. El respaldo pasó del 40% en 2001 al 71% en 2022, antes de descender al 64% en 2023, nivel en el que se ha mantenido desde entonces.

Gallup atribuye la disminución del apoyo a las cuestiones LGBTQ+ en los últimos años al rechazo conservador hacia iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), diseñadas para promover la aceptación de personas LGBTQ+ y otros grupos históricamente marginados.

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