Corte Suprema dictaminó que Colorado no puede prohibir terapia de conversión para jóvenes LGBTQ

La Corte Suprema emitió este martes un fallo que invalida la ley de Colorado que prohibía a terapeutas profesionales aplicar la “terapia de conversión” en menores LGBTQ.

Con una votación de 8 a 1, la sentencia establece que estas restricciones vulneran el derecho constitucional a la libertad de expresión de los especialistas.

El caso surgió a raíz de una demanda presentada por la terapeuta cristiana Kaley Chiles. El tribunal determinó que la ley de Colorado no regula simplemente una conducta médica, sino que interviene en la libertad de comunicación entre profesional y paciente, y se fundamenta en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, informó NBC News.

El juez Neil Gorsuch destacó la protección contra la imposición de ideologías estatales. Afirmó que “la Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal en votar en contra de esta resolución.

¿En qué consiste la terapia de conversión?

La terapia de conversión es una práctica que busca que menores homosexuales o lesbianas se identifiquen como heterosexuales, o que niños transgénero acepten el género asignado al nacer. Aunque Colorado mantenía una prohibición para terapeutas con licencia, la norma no afectaba a familiares ni a organizaciones de carácter religioso.

Esta resolución judicial podría tener un impacto inmediato en la legislación de más de 20 estados que mantienen prohibiciones similares. El tribunal aceptó el argumento de que la ley regula el intercambio de ideas y no solo el comportamiento clínico, diferenciándola de otras normativas sanitarias convencionales.

Rechazo por varias instituciones de salud

A pesar del fallo judicial, diversas instituciones de salud han expresado su rechazo histórico a estas prácticas. Entre ellas se encuentran la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría.

Dichas organizaciones han señalado, basándose en diversas investigaciones, que la terapia de conversión carece de eficacia. Asimismo, advierten que su aplicación puede resultar perjudicial para la salud mental de los jóvenes, incrementando factores de riesgo como el suicidio.

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