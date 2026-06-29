ONU alerta riesgo de calor extremo en New York durante la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor capaces de afectar el rendimiento de los jugadores y aumentar los riesgos para los asistentes.

La advertencia fue realizada por ONU Cambio Climático, en medio de la preocupación por las altas temperaturas durante el torneo.

El partido decisivo está programado para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford.

Debido a la crisis climática, las olas de calor son cada vez



?? más frecuentes



?? más intensas



?? más largas



?? más letales



El calor extremo es una emergencia humanitaria.



La lucha contra la crisis climática es una cuestión humanitaria.



vía @UNOCHA & @ifrc pic.twitter.com/nLvqb8lTzA — Naciones Unidas (@ONU_es) June 28, 2026

Habría baja en el rendimiento de futbolistas

El indicador considera temperaturas sobre los 28 °C, umbral que Climate Central asocia con una baja en el rendimiento de futbolistas de élite, incluyendo menor velocidad, menos distancia recorrida y menos esfuerzos de alta intensidad durante el partido.

La ONU también advirtió que el calor extremo podría incidir en otros partidos del torneo.

De acuerdo con el organismo, uno de cada cuatro encuentros del Mundial 2026 se disputará bajo niveles de calor peligrosos, en un campeonato que se juega entre junio y julio, durante el verano boreal.

Aunque la advertencia no corresponde a un pronóstico meteorológico definitivo para el día de la final, sí apunta a un riesgo relevante para jugadores, cuerpos técnicos e hinchas.

Entre las medidas mencionadas por organismos climáticos están las pausas de hidratación, zonas de sombra, acceso a agua y protocolos médicos para enfrentar episodios de calor intenso.

El calor no solo afecta a futbolistas

El cambio climático, señala la ONU, está haciendo que el calor extremo sea más frecuente, más intenso y peligroso debido principalmente a la quema continua de carbón, petróleo y gas, que añade a la atmósfera contaminación que retiene el calor.

Solo el día de la inauguración más de cien personas necesitaron atención médica por dolencias relacionadas con el calor y cuatro de ellas fueron hospitalizadas.

Los jugadores, señala el informe, cuentan con la atención de un equipo médico en todo momento, mientras los aficionados lidian con temperaturas extremas, aglomeraciones fuera de los estadios y en el transporte público.

Las ciudades anfitrionas del sur y del interior de EE. UU. y México están, en general, más expuestas, y los recintos al aire libre como Miami, Kansas y Filadelfia muestran un fuerte aumento en la probabilidad de que se alcancen umbrales de calor peligrosos, lo que también provoca desigualdades para los equipos en su recorrido deportivo.

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