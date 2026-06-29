“Supergirl” debutó en la taquilla estadounidense con menos de lo esperado

Este viernes se estrenó “Supergirl” y en taquilla estadounidense logró recaudar $38 millones de dólares, pese a las aspiraciones de Warner Bros. y el resto del equipo era anotarse $50 millones de dólares. A nivel mundial, se registró una recaudación de $68 millones de dólares.

Esta nueva película de DC es protagonizada por Milly Alcock y la dirección estuvo a cargo de Craig Gillespie y fue escrita por Ana Nogueira. En esta ficción, Alcock interpreta a la prima de Superman, llamada Kara Zor-El.

El estreno de “Supergirl” forma parte de la nueva etapa que el estudio comenzó con la franquicia de Superman protagonizada por David Corenswet y que se estrenó el año pasado. “Superman” (2025), dirigida por James Gunn, logró recaudar $618 millones de dólares a nivel mundial.

Por otro lado, la misma película ha recibido un 56% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Aunque los medios especializados hablan sobre un fracaso en taquilla, el codirector ejecutivo de DC Studios, Peter Safran, se muestra optimista. “Si bien ‘Supergirl’ no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es solo un componente de una estrategia más amplia a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando“, dijo en una entrevista que dio este mismo domingo a “The New York Times”.

La siguiente apuesta de DC Studios es “Clayface”, una película de terror que tiene su estreno programado para octubre de este año. Por otro lado, “Superman, Man of Tomorrow” se estrenará en el verano del año que viene.

El primer puesto en la lista de películas más taquilleras lo mantiene “Toy Story 5”, la película animada de Disney Pixar. En su segundo fin de semana recaudó $70 millones de dólares, y aunque se mantiene liderando la lista, sí sufrió una caída de 55% con respecto a las cifras del fin de semana de estreno.

Por otro lado, la película de terror “Obsession” se mantiene en el tercer lugar de la lista.

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