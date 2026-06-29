“Movies With A View” regresa a Brooklyn Bridge Park con funciones gratuitas

Las noches de verano en Brooklyn tienen una cita que miles de personas esperan cada año. “Movies With A View” volverá a instalar su pantalla en el Brooklyn Bridge Park para ofrecer funciones gratuitas frente al horizonte de Manhattan, una edición que llegará con una novedad pensada para quienes disfrutan compartir el cine en familia.

El ciclo, presentado por Persol, celebrará su temporada número 26 con proyecciones todos los jueves de julio y agosto en el Pier 1 Harbor View Lawn. Además, por primera vez incorporará una función adicional el viernes 18 de septiembre, ampliando así una de las actividades gratuitas más populares de la temporada en Nueva York.

El escenario no podría ser más atractivo ya que el césped junto al East River se transforma al caer la tarde en una enorme sala de cine al aire libre, donde los asistentes disfrutan de clásicos del séptimo arte, mientras contemplan la brisa del río y la silueta iluminada de Manhattan.

¿Qué se sabe sobre la programación?

La edición anterior sirve como referencia del tipo de películas que suele integrar la programación, con títulos como “Past Lives”, “Pulp Fiction”, “Mean Girls”, “Creed”, “But I’m A Cheerleader”, “Drácula de Bram Stoker” y “The American President”.

Como en temporadas anteriores, el ingreso será gratuito y por orden de llegada. Las puertas abrirán a las 6:00 p.m. y las funciones comenzarán al atardecer, alrededor de las 8:30 p.m., por lo que la recomendación es llegar temprano para asegurar un buen lugar sobre el césped.

Programación oficial

2 de julio: “Hamilton” (PG-13, 2020).

9 de julio: “When Harry Met Sally” (R, 1989).

16 de julio: “Bend it Like Beckham” (PG-13, 2002).

23 de julio: “The Talented Mr. Ripley” (R, 1999).

30 de julio: “Clueless” (PG-13, 1995).

6 de agosto: “Jurassic Park” (PG-13, 1993).

13 de agosto: “Do the Right Thing” (R, 1989).

20 de agosto: “Bridesmaids” (R, 2011).

27 de agosto: Votación del público para elegir la película.

18 de septiembre: “How to Train Your Dragon 2” (G, 2014).

Todo lo que debes saber antes de asistir

Quienes planeen asistir podrán llevar su propia comida para disfrutar de un picnic durante la película o comprar aperitivos ligeros y bebidas disponibles en el lugar. También habrá venta de bebidas alcohólicas para mayores de 21 años.

Eso sí, la organización recuerda que no estará permitido ingresar bebidas alcohólicas ni envases de vidrio desde el exterior.

Desde su creación, cerca de 700,000 neoyorquinos han participado en “Movies With A View”, una cifra que muestra por qué este ciclo se ha convertido en una de las tradiciones más queridas del verano en Nueva York.

Sigue leyendo:

Los famosos que celebraron con los Knicks en pleno corazón de NY

Carín León inauguró el Nu Stadium y pidió ayuda para Venezuela

El “Toñita Fest” unió música, tradición y solidaridad por Venezuela