Sube a 1,719 el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto registrado el pasado miércoles en el norte de Venezuela aumentó a 1,719 personas, mientras que el número de heridos se elevó a 5,034, según el balance actualizado presentado este lunes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Durante una declaración transmitida por la televisión estatal, el funcionario señaló que las autoridades no han informado, por ahora, cuántas personas continúan desaparecidas tras la emergencia.

Rodríguez indicó además que, desde los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, se han contabilizado 609 réplicas, incluida una ocurrida la mañana de este lunes. Aunque el régimen venezolano reportó una magnitud de 4,2, el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 4.6.

Pese a que el movimiento fue percibido por la población, aseguró que no dejó daños adicionales.

El balance oficial también da cuenta de 15,866 personas damnificadas y 855 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron por completo como consecuencia de los movimientos telúricos.

Las autoridades mantienen operativos de atención en las zonas más golpeadas, especialmente en el estado La Guaira, donde se habilitaron 15 refugios de gran capacidad, además de otros espacios temporales en escuelas. En Caracas, se instalaron 50 campamentos provisionales para albergar a los afectados.

El doble terremoto es considerado el más letal ocurrido en Venezuela en el último siglo. Los movimientos sísmicos impactaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la región con mayores daños.

Esa entidad ya había sufrido una de las mayores tragedias naturales del país con el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas.

Mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros con apoyo de equipos nacionales e internacionales, habitantes de algunos sectores de La Guaira han denunciado demoras en la distribución de ayuda humanitaria.

Entretanto, el régimen prorrogó por una semana la suspensión de clases y anunció la creación de una comisión para evaluar los daños estructurales en las viviendas afectadas.

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