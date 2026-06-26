Confirman spin-off de “Shrek” protagonizado por Burro

A un año del estreno de “Shrek 5”, Universal y DreamWorks han confirmado que están trabajando en un spin-off llamado “Donkey” y han programado su estreno para el 30 de junio del 2028. Esta película se centrará en la vida de Burro, el icónico personaje que ha sido el leal compañero de Shrek durante toda la saga.

También se ha informado que esta nueva película animada será parte de la saga que comenzó en el 2000 con el estreno de la primera de “Shrek”, y su dirección estará a cargo de Charlie Bean, quien es conocido por haber dirigido “The Lego Ninjago Movie” y la película de acción real de “Lady and The Tramp”.

Bean codirigirá “Donkey” con Matt Flynn, quien es un veterano de DreamWorks y que entre su lista de películas tiene “The Wild Robot”, “Puss in Boots: The Last Wish” y “The Bad Guys 2”.

Se ha confirmado que la voz de Burro en inglés volverá a ser trabajo de Eddie Murphy, quien ha hecho este trabajo desde la primera película de la saga. Por ahora no se ha confirmado, pero es muy probable que la voz en español vuelva a ser tarea del actor y comentarista mexicano Eugenio Derbez. Hay que recordar que Derbez tuvo largas conversaciones con DreamWorks para regresar al elenco para “Shrek 5”.

La historia de “Shrek” forma parte de la cultura pop desde su estreno en el 2001, incluso hizo historia en los Premios Oscar al convertirse en la primera ganadora cuando se incluyó la categoría de Mejor Película Animada. En esa edición, la película original de DreamWorks compitió con “Monsters, Inc.” de Pixar y con “Jimmy Neutron: Boy Genius”.

Mientras este spin-off se prepara, DreamWorks también está preparando el proceso de promoción de “Shrek 5”, la cual llegará a los cines el 30 de junio del año que viene.

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