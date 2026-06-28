David Harbour y Millie Bobby Brown se reunirán en un nuevo proyecto para Netflix

Hace unos días, Millie Bobby Brown se reencontró en público con su excompañero de trabajo Noah Schnapp, y ahora se ha confirmado que la actriz volverá a ser parte de un proyecto para Netflix con otros de sus excompañeros en “Stranger Things”.

Tras el estreno de “Enola Holmes 3”, Brown ha confirmado que ha sido seleccionada para protagonizar una nueva serie de espías junto con David Harbour, quien también fue su compañero en “Stranger Things”.

Según información compartida por “Variety”, esta nueva serie es creación de Jack Thorne y, además de Netflix, en la producción está involucrada la empresa A24. Brown interpretará a Rebecca, la hija de un agente del FBI, personaje que será interpretado por Harbour. Hay que recordar que en “Stranger Things”, Harbour también fue la referencia paterna del personaje interpretado por Brown.

Aunque no se ha anunciado cuál será el nombre de la serie, sí se ha compartido la sinopsis: “Matt Wolfe, un agente del FBI caído en desgracia y ahora experto en seguridad, se ve arrastrado de nuevo al mundo que dejó atrás cuando su hija, Rebecca, con quien no tenía relación y que ahora es agente del FBI decidida a seguir sus pasos, desaparece en una misión, obligándolo a regresar a un campo que ha evolucionado más allá de él”.

El creador de esta nueva historia es el mismo detrás de otros éxitos premiados como la miniserie “Adolescence” y “Lord of the Flies”. También fue parte del equipo de guionistas de las tres películas de “Enola Holmes”, protagonizadas por Brown.

En un comunicado, firmado por Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá, dice: “La habilidad de Jack Thorne para encontrar la esencia humana en un thriller es inigualable, y ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunirse —esta vez como padre e hija distanciados en bandos opuestos de una crisis— es algo que el público va a disfrutar. A24 es el socio perfecto para llevar esta historia a nuestros suscriptores de todo el mundo”.

Se dice que Brown y Harbour también serán parte de la producción ejecutiva de este nuevo proyecto junto con Jake Bongiovi y Robert Brown. Por ahora, se desconoce la fecha en la que comenzarán el rodaje, quiénes completarán el elenco y cuándo pretenden estrenar.

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