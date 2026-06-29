Mundial 2026: resultados del 28 de junio y qué partido se juega hoy 29 en los dieciseisavos

En una jornada con un solo partido, Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar in extremis a Sudáfrica 1-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica

Goles

Eustáquio (Canadá)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 29 de junio

Dieciseisavos de final

Brasil vs. Japón

Hora: 13:00 ET / 10:00 PT

Sede: NRG Stadium

Alemania vs. Paraguay

Hora: 16:30 ET / 13:30 PT

Sede: Gillette Stadium

Países Bajos vs. Marruecos



Hora: 21:00 ET / 18:00 PT

Sede: Estadio BBVA



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