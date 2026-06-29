Mundial 2026: resultados del 28 de junio y qué partido se juega hoy 29 en los dieciseisavos

Será la primera jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la que se jugarán tres partidos

Dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: Tony Gutiérrez | AP

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Por  Alfredo Di Cesare

En una jornada con un solo partido, Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar in extremis a Sudáfrica 1-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica

Goles

Eustáquio (Canadá)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 29 de junio

Dieciseisavos de final

Brasil vs. Japón

Hora: 13:00 ET / 10:00 PT
Sede: NRG Stadium

Alemania vs. Paraguay

Hora: 16:30 ET / 13:30 PT
Sede: Gillette Stadium

Países Bajos vs. Marruecos

Hora: 21:00 ET / 18:00 PT
Sede: Estadio BBVA

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