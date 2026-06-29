Mundial 2026: resultados del 28 de junio y qué partido se juega hoy 29 en los dieciseisavos
Será la primera jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la que se jugarán tres partidos
En una jornada con un solo partido, Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar in extremis a Sudáfrica 1-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 28 de junio
Canadá vs. Sudáfrica
Goles
Eustáquio (Canadá)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 29 de junio
Dieciseisavos de final
Brasil vs. Japón
Hora: 13:00 ET / 10:00 PT
Sede: NRG Stadium
Alemania vs. Paraguay
Hora: 16:30 ET / 13:30 PT
Sede: Gillette Stadium
Países Bajos vs. Marruecos
Hora: 21:00 ET / 18:00 PT
Sede: Estadio BBVA
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