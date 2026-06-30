Congresista republicano por Nueva Jersey dice que estuvo en tratamiento por depresión

El congresista republicano por Nueva Jersey, Tom Kean Jr., rompió este martes su silencio sobre su prolongada ausencia de la Cámara de Representantes al revelar que estuvo hospitalizado y bajo tratamiento por depresión. Esa condición lo obligó a mantenerse alejado de sus funciones legislativas durante casi cuatro meses, aseguró.

Kean ofreció un breve discurso en el pleno de la Cámara, donde explicó que decidió hablar públicamente sobre su situación pese a considerarse una persona reservada, reseñó The Associated Press. El legislador describió la depresión como una enfermedad que afecta tanto el plano físico como el emocional y señaló que resulta difícil comprender su impacto hasta vivirla en carne propia.

Explicó que inicialmente fue hospitalizado por problemas de salud y, tras diversos estudios médicos, recibió el diagnóstico. Los especialistas le recomendaron permanecer internado para recibir tratamiento.

Kean reconoció que meses atrás había manifestado su intención de reincorporarse al Congreso en cuestión de semanas, ya que esa era la expectativa médica en ese momento. Aseguró, sin embargo, que la recuperación de esta enfermedad no responde a un calendario fijo.

“Hoy me presento ante ustedes más sano, más fuerte y con muchas ganas de volver al trabajo que amo”, expresó el legislador durante su intervención.

Tras concluir su discurso, Kean abandonó el Capitolio sin responder preguntas de la prensa.

Su regreso se produjo pocas semanas después de imponerse sin oposición en las elecciones primarias republicanas del 2 de junio y casi cuatro meses después de emitir su último voto en la Cámara de Representantes, registrado el 5 de marzo.

Durante ese periodo acumuló más de un centenar de votaciones ausentes, una situación que complicó la agenda legislativa republicana debido a la estrecha mayoría del partido en la Cámara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que corresponde a Kean decidir si la información proporcionada satisface las expectativas de transparencia pública. El dirigente republicano señaló que siempre lo alentó a ser lo más abierto posible respecto a su situación y expresó satisfacción porque finalmente ofreciera una explicación.

La ausencia del congresista, de acuerdo con AP, también tuvo implicaciones políticas debido a que representa uno de los distritos más competitivos de Nueva Jersey. En las elecciones de noviembre buscará la reelección frente a la demócrata Rebecca Bennett, una ex piloto de helicópteros de la Armada.

El distrito ha alternado entre demócratas y republicanos en los dos últimos ciclos electorales.

Kean, quien cumple su segundo mandato en el Congreso, proviene de una reconocida familia política de Nueva Jersey. Es hijo del exgobernador Tom Kean Sr. y representa un distrito que incluye el club de golf de Bedminster del presidente Donald Trump, quien ha respaldado su candidatura para la reelección.

El representante demócrata por Nueva York, Ritchie Torres, quien ha hablado públicamente sobre su propia experiencia con la depresión, expresó solidaridad con Kean, aunque sostuvo que el ejercicio del servicio público también exige transparencia cuando una ausencia prolongada afecta el desempeño del cargo.

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