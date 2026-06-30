DT Ecuador se queja por tardanza en vuelo antes de partido contra México

Sebastián Becaccece, DT de Ecuador, se quejó por la logística y tardanza que tuvo la selección ecuatoriana en el aeropuerto previo al duelo de 16avos de final ante México.

“Hemos demorado más de tres horas de lo establecido; teníamos que llegar a las seis de la tarde y no ha sido así. El traslado del aeropuerto al hotel terminó siendo (equivalente a) un vuelo de nueve horas”, aseguró Beccacece.

Ecuador estaba por llegar a las 6:00 pm, hora de Ciudad de México, pero debido a las condiciones climáticas su aterrizaje tuvo un retraso de tres horas tardando más en llegar al hotel de concentración.

Becaccece denunció que la organización hasta ahora había sido “sana”, pero que no se ha cumplido de la misma forma en territorio mexicano.

“Los partidos anteriores siempre fueron buenos. En todas las sedes todo se había cumplido de una manera sana; acá no ha sido igual. El equipo está bien, con ganas de hacer historia, pero enfrenta a un rival que hizo historia. Jugando amistosos, creo que la planificación fue buena, somos una selección que dio un paso importante y queremos jugar por primera vez un quinto (partido)”, afirmó el entrenador ecuatoriano.

"Se que es un momento difícil para el país, pero sigan alimentando esa ilusión, no en mí, sino en los jugadores, YO NO HE LOGRADO ENTRAR EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO ECUATORIANO



Sebastián Becaccece

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Ecuador y México llegan en momentos históricos a 16avos del Mundial 2026

De acuerdo a los reportes, Ecuador intentó viajar un día antes a Ciudad de México, pero la FIFA denegó el permiso para el conjunto ecuatoriano.

La selección ecuatoriana clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras una victoria histórica ante Alemania en la fase de grupos.

“Llegamos hoy, lo afrontamos, competimos, jugamos, no ponemos queja; este equipo tiene mucho amor por lo que hace. (Respecto a) la altitud, tendremos que sacar fuerzas y doblegar esfuerzos para cumplir el sueño”, concluyó Beccacece.

México y Ecuador se enfrentan este martes a las 9:00 pm en el Estadio Banorte. El ganador de esta llave irá contra el ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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