Decretan feriado nacional en Paraguay tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial 2026

Santiago Peña, presidente de Paraguay, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar a Alemania por penales.

“¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! ?? — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial con otra publicación en la misma red social. “Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!“, expresó, en referencia a la decisión anunciada por Peña tras la clasificación.

Si me autorizas Presidente @SantiPenap firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida! pic.twitter.com/qbBMo8f5zd — Pedro Alliana (@AllianaPedro) June 30, 2026

La clasificación también marcó el regreso de Paraguay al protagonismo mundialista. La Albirroja no disputaba una Copa del Mundo desde la edición de 2010 y volvió al torneo después de quedar ausente en tres mundiales consecutivos. En esta edición alcanzó la fase eliminatoria tras finalizar tercera en el Grupo D con cuatro puntos.

Histórica actuación de Paraguay en el Mundial 2026

El recorrido paraguayo en la fase de grupos incluyó una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, una victoria por 1-0 sobre Turquía y un empate sin goles ante Australia.

Esos resultados le permitieron avanzar a la instancia de eliminación directa, donde enfrentó a una selección alemana que llegó como líder del Grupo E con seis puntos.

Para Alemania, la eliminación representó un nuevo revés en una Copa del Mundo. El seleccionado europeo regresó a una fase eliminatoria después de doce años, luego de quedar fuera en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En el Mundial 2026 había completado una sólida primera fase antes del cruce con Paraguay.

Seguir leyendo:

Paraguay tumba al gigante Alemania en una tanda de penales de infarto en el Mundial 2026

Brasil vino de atrás para ganar a Japón en el último minuto y clasificar a octavos de final del Mundial 2026

Sebastián Beccacece apuesta a la “mística” de Ecuador para eliminar a México del Mundial 2026