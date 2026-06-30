Policía de Dallas recibe a Noruega con una viral “remada vikinga”

La selección de Noruega aterrizó en Texas y fue recibida por un grupo de oficiales de Dallas con una “remada vikinga”, el gesto que identifica a la afición nórdica y que terminó convertido en uno de los momentos más compartidos del Mundial 2026.

La escena ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, donde agentes del DFW y del Departamento de Policía de Dallas decidieron recibir al equipo con una bienvenida poco habitual.

En lugar del saludo protocolario, formaron una fila y ejecutaron el movimiento sincronizado del remo vikingo, inclinándose hacia atrás como si impulsaran una embarcación imaginaria.

El gesto tomó por sorpresa a jugadores y miembros del cuerpo técnico, que respondieron entre risas y aplausos. El video del momento no tardó en viralizarse.

La “remada vikinga”, popularizada por los aficionados noruegos en competiciones internacionales, se ha convertido en una marca registrada del equipo.

El festejo sigue la línea del “Viking Clap” islandés, que se volvió viral en la Euro 2016. En esta versión noruega, los fanáticos se sientan hombro con hombro, como si ocuparan una embarcación vikinga, y comienzan a remar al ritmo de un tambor que acelera progresivamente.

El gesto, acompañado de cuernos vikingos y colores y símbolos nacionales, también se replicó en las calles de Nueva York y Boston, donde miles de aficionados celebraron el avance del equipo.

Hace unos días, los ecos del festejo también llegaron al Storting, el Parlamento de Noruega, donde un grupo de congresistas decidió sumarse a la euforia nacional tras el debut con victoria ante Irak.

¿Qué es “The Viking Row” y de dónde salió?

La tradición, conocida internacionalmente como “The Viking Row”, fue impulsada por el aficionado Ole Froystad, quien asegura haberla creado inspirado en la iconografía vikinga.

En declaraciones a CNN, explicó que el gesto evoca el momento previo a la batalla, cuando los guerreros arriaban las velas y remaban juntos hacia la orilla.

“Se trata de remar por el equipo, para que los compañeros se sientan cómodos en el campo”, afirmó Froystad, subrayando el sentido de unidad que transmite el ritual.

El combinado noruego se medirá este martes a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.



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