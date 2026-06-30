Lamine Yamal: “Pienso que voy a ganar este Mundial”

Lamine Yamal nuevamente soltó una declaración altisonante que se ha hecho viral este martes. La joya de España aseguró, previo al duelo de dieciseisavos de final ante Austria, que cree que ganará el Mundial 2026.

En una conversación con la cadena radial COPE, el extremo repasó el momento de la selección en la antesala del duelo de dieciseisavos ante Austria.

“El Mundial es algo totalmente diferente a lo demás. Sentía felicidad de poder volver a jugar. Cuando llego a una competición, pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año”, dijo.

?? Lamine Yamal, en directo en @partidazocope



? "Pienso que voy a ganar el Mundial este año"



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Posteriormente, quiso dejar claro que su estado físico es óptimo. Aseguró que está disponible para disputar el partido completo y afirma que llega sin limitaciones.

Sobre su regreso tras la lesión, explicó que el gol ante Arabia Saudita le devolvió una sensación única. Para él, competir en un Mundial es otra dimensión y, cada vez que entra en un torneo, lo hace convencido de que puede ganarlo. Por eso sostiene que este año también lo ve posible.

El atacante reconoció que el equipo no ha mostrado su mejor versión, pero defendió que el resultado manda. Recordó que ha vivido partidos brillantes que terminaron en derrota y que, en un torneo así, la prioridad es avanzar. Aun así, insistió en que el grupo tiene margen de mejora y que todos son conscientes de ello.

En cuanto al ambiente interno, aseguró que el vestuario mantiene la calma y la confianza. Saben que el tramo decisivo empieza ahora y que lo anterior ya no cuenta. Cree que el nivel aparecerá con el paso de los partidos y que el equipo llega en buena forma.

También habló de la presión y de las críticas. Dice que solo lee comentarios cuando juega bien y que no le pesa ser el futbolista que más ilusión genera. Asegura que puede hacer lo que se le exige y que por eso no siente esa carga.

Respecto a los pitos, asumió que serán parte de su carrera. No se considera un jugador unánime y cree que siempre habrá división, como ocurrió con grandes figuras del fútbol. España se juega su continuidad este jueves ante Austria.



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