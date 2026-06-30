Establecimientos que cerrarán este viernes por celebraciones del Día de Independencia

Con la llegada del Día de la Independencia de Estados Unidos, algunos servicios y establecimientos modificarán su operación durante el fin de semana festivo. Aunque la mayoría de las tiendas permanecerán abiertas, oficinas gubernamentales y otros servicios suspenderán actividades debido a la conmemoración federal.

En 2026, el 4 de julio cae en sábado, por lo que el gobierno federal observará oficialmente el feriado el viernes 3 de julio.

¿Por qué se celebra el 4 de julio?

Aunque el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia el 2 de julio de 1776, el documento fue adoptado formalmente por el Congreso el 4 de julio, fecha que desde entonces se convirtió en la celebración oficial de la independencia estadounidense.

El Día de la Independencia es uno de los 11 feriados federales del país y se celebra a nivel nacional desde 1938.

Oficinas gubernamentales cerrarán el 3 de julio

Al tratarse del día en que se observará oficialmente el feriado este año, las oficinas del gobierno federal permanecerán cerradas el viernes 3 de julio.

Como ocurre con otros días festivos federales, también suspenderán actividades diversos organismos públicos.

¿Habrá servicio de correo?

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que las oficinas postales abrirán normalmente el viernes 3 de julio.

Sin embargo, el sábado 4 de julio no habrá entrega regular de correspondencia ni paquetes, ya que es el feriado oficial. Ese día únicamente operará el servicio de Priority Mail.

Por su parte, FedEx y UPS trabajarán con horarios modificados, por lo que los clientes deberán consultar la disponibilidad de servicios en su localidad.

¿Los bancos abrirán?

La mayoría de los bancos permanecerán cerrados el sábado 4 de julio, aunque muchas sucursales sí abrirán sus puertas el viernes 3 de julio.

Los cajeros automáticos y los servicios de banca en línea seguirán funcionando con normalidad durante el fin de semana.

¿Qué pasará con los supermercados?

De acuerdo con USA TODAY, la mayoría de las grandes cadenas comerciales y supermercados abrirán el 4 de julio.

La principal excepción será Costco, que permanecerá cerrado el sábado 4 de julio.

Otras cadenas, como Aldi, operarán con horarios especiales, por lo que se recomienda consultar los horarios de cada sucursal antes de acudir.

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