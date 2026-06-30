Krispy Kreme regalará donas este 4 de julio: así puedes obtener la tuya

Krispy Kreme se unirá a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos con una promoción especial que permitirá a los clientes obtener una dona gratis el próximo 4 de julio.

Además, la cadena presentó una colección de edición limitada inspirada en el 250 aniversario de la independencia del país.

La promoción estará disponible en las tiendas participantes de Krispy Kreme en todo Estados Unidos.

¿Cómo conseguir una dona gratis?

La mecánica es sencilla. Cualquier persona que visite una sucursal participante vistiendo prendas de color rojo, blanco y azul podrá recibir una dona Original Glazed gratis.

La empresa aclaró que no es necesario realizar ninguna compra para aprovechar la promoción. Sin embargo, el beneficio está limitado a una dona por persona.

Lanzan colección especial por el 4 de julio

Además de la promoción, Krispy Kreme lanzó una colección temática por tiempo limitado con cuatro variedades de donas, dos de ellas completamente nuevas.

Las opciones disponibles son:

–USA Doughnut (Nueva): dona sin el tradicional glaseado, rellena de Cookies n’ Kreme, cubierta con glaseado rojo y decorada con estrellas patrióticas y una pieza de azúcar con las letras “USA”.

-Firework Doughnut (Nueva): dona Original Glazed cubierta con glaseado sabor vainilla, decorada con destellos comestibles y una pieza de azúcar en forma de fuegos artificiales.

-Freedom Ring Doughnut: dona Original Glazed cubierta con glaseado blanco, chispas azules, estrellas blancas y líneas rojas.

-Chocolate Iced with Patriotic Sprinkles: dona Original Glazed bañada en cobertura de chocolate y decorada con chispas en colores rojo, blanco y azul.

También hay novedades para el verano

La cadena recordó que a principios de este mes también incorporó nuevos productos a su Summer Seasonal Collection.

Entre ellos destacan las donas Original Glazed Strawberry Cake Doughnut y Lemon Bar Doughnut, además de dos nuevas limonadas congeladas, disponibles por tiempo limitado como parte de su menú de temporada.

Sigue leyendo:

– Así puedes conseguir una cerveza gratis gracias a Budweiser para celebrar el 4 de julio

– Whataburger y Coca-Cola lanzan sorteo para ganar un viaje con todos los gastos pagados

– Taco Bell lanza promoción de tacos gratis por tiempo limitado: así funciona