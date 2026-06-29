El Aniversario 250 de EE.UU.: lanzan monedas especiales de 25 centavos, así podrás encontrarlas

Con motivo del Aniversario 250 de Estados Unidos, millones de personas tendrán la posibilidad de encontrar una moneda muy especial en su cambio diario.

La Casa de la Moneda anunció la emisión de una edición conmemorativa de una moneda de 25 centavos que comenzará a circular antes de las celebraciones del 4 de julio.

En total, se acuñarán 250,000 monedas de dicha denominación, con un diseño exclusivo que busca acercar este acontecimiento histórico a los estadounidenses a través de una de las piezas de mayor uso cotidiano.

A diferencia de otras monedas conmemorativas que suelen venderse directamente a coleccionistas, estas serán distribuidas de manera aleatoria en circulación. Eso significa que cualquier persona podría recibir una al pagar una compra, retirar efectivo en un banco o utilizar un cajero automático.

Así será la moneda especial de 25 centavos

Uno de los diseños muestra a Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia y tercer presidente de EE.UU. La moneda incluye las inscripciones “E Pluribus Unum”, “In God We Trust” y las fechas “1776-2026”, en referencia a los 250 años de la fundación del país.

En el reverso aparece la Campana de la Libertad con su característica grieta, acompañada por las leyendas “The Declaration of Independence”, “Quarter Dollar”, “Liberty” y “United States of America”.

Uno de los elementos más llamativos será una marca especial con la inscripción “4 de julio”, creada exclusivamente para esta edición. Ese detalle permitirá distinguir fácilmente estas monedas del resto de los cuartos de dólar que circulan actualmente.

La Casa de la Moneda informó que las piezas estarán disponibles para bancos e instituciones financieras de todo el país antes de las celebraciones del Día de la Independencia, con el objetivo de que comiencen a llegar rápidamente a manos del público.

Más monedas para celebrar el 250 aniversario de EE.UU.

La edición dedicada a la Declaración de Independencia forma parte de una colección más amplia que rendirá homenaje a algunos de los momentos más importantes de la historia de EE.UU.

Durante 2026 también se emitirán monedas de 25 centavos inspiradas en el Pacto del Mayflower, la Guerra de Independencia, la Constitución de Estados Unidos y el histórico Discurso de Gettysburg, ampliando así la colección conmemorativa del Semiquincentenario.

A estas piezas se suman otras monedas especiales presentadas meses atrás, entre ellas un centavo con la inscripción “1776-2026”, una moneda de 5 centavos con Thomas Jefferson, una de 10 centavos con una nueva representación de la Libertad y una de 50 centavos, también dedicada a este símbolo nacional.

Una pieza que podría convertirse en objeto de colección

Aunque las monedas tendrán su valor habitual de 25 centavos, su producción limitada hace prever un fuerte interés entre aficionados a la numismática y coleccionistas.

El hecho de que solo se fabriquen 250,000 ejemplares y que sean distribuidos al azar incrementa la expectativa por encontrarlas. En ocasiones anteriores, algunas monedas conmemorativas emitidas por la Casa de la Moneda han adquirido un valor superior en el mercado secundario debido a su escasez y demanda.

Por ello, muchos estadounidenses estarán atentos a su cambio durante las semanas previas y posteriores al 4 de julio, con la esperanza de conservar una pieza que inmortaliza uno de los aniversarios más importantes de la historia del país.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”, afirmó el director de la Casa de la Moneda, Paul Hollis, en un comunicado.

“Esperamos que los estadounidenses disfruten la búsqueda de estas emblemáticas monedas, ya que están destinadas a ser compartidas, conservadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”, añadió.

Con esta iniciativa, la Casa de la Moneda busca que la celebración de los 250 años de EE.UU. no solo quede reflejada en ceremonias y eventos oficiales, sino también en un objeto cotidiano que millones de personas utilizan todos los días y que, en esta ocasión, podría convertirse en un recuerdo histórico para las futuras generaciones.

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