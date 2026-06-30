Así puedes conseguir una cerveza gratis gracias a Budweiser para celebrar el 4 de julio

Budweiser lanzó una promoción especial para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con la que regalará dinero para que los consumidores puedan disfrutar una cerveza sin costo durante las festividades del 4 de julio.

La marca informó que la promoción comenzó el 29 de junio y estará disponible únicamente hasta que se agote un fondo total de $150,000, por lo que recomendó a los interesados registrarse lo antes posible.

¿Cómo obtener la cerveza gratis?

Para participar, los consumidores deben tener 21 años o más y registrarse en el sitio web de la promoción de Budweiser proporcionando la información solicitada.

Una vez que la identidad y la edad sean verificadas, recibirán una tarjeta de regalo digital de $6, que podrán utilizar para comprar una cerveza cortesía de la marca durante las celebraciones del Día de la Independencia.

Budweiser aclaró que la promoción finalizará una vez que se agote el presupuesto de $150,000 destinado para esta iniciativa.

Budweiser busca agradecer a los consumidores

En un comunicado, Todd Allen, vicepresidente senior de marketing de Budweiser en Anheuser-Busch, explicó que la campaña busca reconocer a quienes han acompañado a la marca durante décadas.

“Durante años, Budweiser ha estado presente en los momentos que unen a los estadounidenses. Este verano, mientras Estados Unidos celebra su cumpleaños número 250, quisimos hacer más que conmemorar un aniversario; quisimos honrar a las personas que hacen posibles esos momentos”, dijo Allen.

Allen añadió: “Cubrir la cuenta de Estados Unidos es nuestra forma de convertir el agradecimiento en acción: dar las gracias a las personas trabajadoras que han hecho de Budweiser parte de su vida cotidiana y brindarles la oportunidad de compartir una cerveza, reencontrarse y celebrar la resiliencia y el espíritu que han definido a este país durante generaciones.”

Más promociones por el Día de la Independencia

Budweiser no es la única empresa que lanzó promociones especiales para las celebraciones del 4 de julio y del 250 aniversario de Estados Unidos.

Entre las ofertas disponibles destacan:

-Burger King ofrece a los miembros de Royal Perks un Whopper Jr. por $2.50 al ordenar desde la aplicación o el sitio web de la cadena.

–Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed a los clientes que acudan a cualquiera de sus tiendas vestidos con prendas de color rojo, blanco y azul el 4 de julio.

-Otras marcas como Whataburger, McDonald’s y Mountain Dew también participan con promociones y productos conmemorativos inspirados en los colores patrios de Estados Unidos.

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