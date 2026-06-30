Whataburger y Coca-Cola lanzan sorteo para ganar un viaje con todos los gastos pagados

Whataburger y Coca-Cola anunciaron una promoción especial con motivo de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que un afortunado ganador podrá obtener un viaje con todos los gastos pagados a un parque nacional, además de otros premios para los participantes.

La cadena de hamburguesas informó que el concurso estará vigente del 1 al 8 de julio de 2026 y ofrecerá un premio principal para una persona y hasta cinco acompañantes, quienes disfrutarán de unas vacaciones de cuatro noches en el parque nacional de su elección, siempre que se encuentre dentro de los estados donde opera Whataburger.

¿Qué incluye el premio principal?

De acuerdo con Whataburger, el ganador recibirá un paquete con un valor aproximado de $20,450, que incluye:

-Boletos de avión de ida y vuelta en clase económica para hasta seis personas.

-Cuatro noches de hospedaje para hasta seis huéspedes (hasta tres habitaciones dobles).

-Vehículo de renta.

-Tarjeta de gasolina por $100.

-Apoyo para alimentos de $75 diarios durante tres días para hasta seis personas.

-Hasta seis pases anuales para ingresar al parque nacional elegido.

-Kits de equipo para actividades al aire libre.

-Artículos promocionales exclusivos de Whataburger para un viaje por carretera.

Entre los destinos elegibles se encuentran algunos de los parques nacionales más famosos del país, como Gran Cañón, Big Bend, Rocky Mountain, Great Smoky Mountains, Everglades, Carlsbad Caverns, White Sands, Biscayne y Guadalupe Mountains, entre otros.

También habrá hamburguesas gratis por un año

Además del premio principal, el sorteo contempla dos ganadores adicionales, quienes recibirán Whataburger gratis durante un año.

El premio consiste en cupones digitales mensuales para canjear cinco productos gratuitos, entre ellos un Whataburger Meal, Whatachick’n Meal, Whatawings, un artículo del menú de desayuno y una malteada pequeña.

El valor aproximado de cada uno de estos premios es de $420.

Así puedes participar

Existen dos formas de participar en el sorteo y ambas requieren contar con una cuenta gratuita de Whataburger Rewards.

La primera consiste en comprar un Whatameal acompañado de cualquier bebida de Coca-Cola mediante la aplicación, el sitio web de Whataburger o en una sucursal física escaneando la aplicación de recompensas.

Entre las bebidas participantes se encuentran Coca-Cola Classic, Diet Coke, Coke Zero, Sprite, Barq’s, Minute Maid, Fanta, Powerade y Fuze.

La segunda opción permite participar sin realizar ninguna compra. Los interesados únicamente deben enviar un correo electrónico con su nombre completo, dirección postal, el correo electrónico asociado a su cuenta de Whataburger Rewards y un número telefónico válido a sweepstakes@wbhq.com antes de las 11:59 p.m. (hora central) del 8 de julio.

Las reglas oficiales establecen que no es necesario realizar una compra para participar o ganar, y aclaran que efectuar una compra no aumenta las probabilidades de obtener alguno de los premios.

Solo se permitirá una participación por persona, independientemente del método utilizado.

El ganador se conocerá el 13 de julio

Whataburger informó que el 13 de julio se realizará un sorteo aleatorio para seleccionar a los tres ganadores. La empresa notificará a los posibles ganadores mediante la aplicación de Whataburger y por correo electrónico.

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